經典賽》日媒介紹「中華台北」 日本藝人：看不懂啦...台灣就是台灣！

〔即時新聞／綜合報導〕2026年WBC世界經典棒球賽預算，明天（5日）上午將在台灣對陣澳洲之戰揭開序幕。看到日本有媒體介紹台灣隊寫的是「中華台北」，日籍藝人「夢多」大谷主水今（4日）晚在臉書替台灣抱不平，直言日本的國民根本看不懂所謂「Chinese Taipei」！

夢多今晚在臉書貼出台灣的青天白日滿地紅國旗，「什麼？Chinese Taipei ？連我們的日本的國民都看不懂，台灣國家隊就是台灣國家隊啊！我身為日本人的身分，跟台灣的國民道歉，真的對不起讓你們不開心，但是90%的日本人，我們都知道台灣就是台灣！」夢多還特地以日文寫下：「為什麼顯示成『Chinese Taipei（中華台北）』？明明就是『台灣』吧，真的太扯了。」

貼文一出隨即吸引數千人按讚，網友紛紛表示，「期待有天以台灣之名參加比賽」、「謝謝夢多，但台灣總有一群人一輩子生活在台灣，也不覺得自己是台灣人」、「你才是正確答案」、「中華台北是城市名不是國名，Chinese對外國人來說就是中國，期待台灣在國際賽正名的那天！」、「不需要你道歉，這就是現實」、「比賽時間名稱必需依循奧會模式，畢竟對面是大國，但轉播的時候，可就會正名了」。

