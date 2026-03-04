蔡瑞雪爆不倫已婚人夫！遭翻出昔為范姜彥豐怒嗆「劈腿不可取」狠打臉

蔡瑞雪（右起）昔為范姜彥豐怒控粿粿婚內出軌而發聲力挺。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「北一女神」蔡瑞雪今（4日）被爆與已婚《GQ》編輯長凱文陷入婚外情，消息曝光後引發熱議，她至今尚未對外回應，並已將IG留言功能全數關閉。諷刺的是，蔡瑞雪過去曾為范姜豐彥公開痛批外遇行為，如今昔日發言也被網友翻出對照，形成強烈反差。

29歲蔡瑞雪當年憑藉甜美外型在《校花點點名》走紅，一夕爆紅後放下大學課業、轉戰YouTube，全力衝刺演藝事業。然而比起影視或創作作品，蔡瑞雪的感情動態時常成為外界焦點，今日被爆與已婚《GQ》編輯長凱文傳出婚外情後，相關討論迅速延燒，目前她尚未公開回應此事。

事實上，蔡瑞雪曾在另一場感情風波中高調發聲，去年粿粿遭踢爆婚內出軌「王子」邱勝翊時，就曾公開聲援力挺范姜彥豐，並痛批外遇行為「劈腿真的很不可取！」不僅如此，她當時還透露自己也曾遭遇類似經歷，表示「我前陣子也經歷過」，並替范姜彥豐抱不平稱「一直都知道你是很棒的老公、很愛老婆、很專情，聽到這些事真的很心疼你...」。

如今，蔡瑞雪自己卻被捲入婚外情傳聞，陷入熱戀的對象更是已婚時尚KOL、《GQ》編輯長凱文，讓她昔日怒斥外遇者的發言也被網友翻出討論，紛紛吐嘈直言，「不是才說劈腿不可取嗎？怎麼現在變成自己上新聞了」、「去年罵外遇，今年被爆不倫，這反差也太大！」，還有人諷刺「當初那段『劈腿真的很不可取』現在看起來有點尷尬」、「原來當年是在罵別人，沒想到劇情會演到自己身上。」相關話題也在網路持續發酵。

