Jolin《布拉格廣場》7天破200萬觀看！MV編劇竟是他 曝天后私下態度

蔡依林完成當年未親赴布拉格拍攝MV的遺憾。（凌時差提供）蔡依林完成當年未親赴布拉格拍攝MV的遺憾。（凌時差提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕華語天后「Jolin」蔡依林近日受邀擔任星宇航空航線大使，以全新風貌重新詮釋《布拉格廣場》，並跨越9千公里實地取景，MV上線YouTube7天就突破200萬次點閱。而此次MV編劇由邱昊奇操刀，他今出席執導的LINE TV直式短劇《再不拍就來不及了！》記者會，受訪時形容與天后合作的氛圍是「戰戰兢兢，但不是害怕，而是被她的努力所感染」。

邱昊奇（左）和張佑維是《再不拍就來不及了！》的導演。（好咖文創X世新大學提供）邱昊奇（左）和張佑維是《再不拍就來不及了！》的導演。（好咖文創X世新大學提供）

邱昊奇過去曾擔任蕭亞軒、王力宏演唱會舞者，後來轉當演員，現在又兼任幕後團隊，無論是導演、編劇都有。他談及和蔡依林團隊的合作契機，邱昊奇表示自己長期從事MV編劇，「只是這支剛好被看見」。他也透露去年底曾在社群曬出蔡依林演唱會的AAA通行證，原來他同時是幕後導演組成員。

多次合作下來，他深刻感受到天后級的工作規格，「分工細、組織大又嚴謹，還集結不少外國創作者。」至於新MV的創作概念，他強調在致敬原作之餘，重新設定並昇華精神，甚至「有點超譯原本的詞曲」。

