聽聞許維恩乳癌驚呆！楊謹華21年前啟動「每年健檢」原因曝光

聖緹雅醫療集團創辦人薛博仁（右）特別送花給楊謹華。（無雙電波提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊謹華今出席醫美代言活動，她現場也看2009年《敗犬女王》女主角「單無雙」劇照，忍不住驚呼：「天哪，我那時的膠原蛋白也太多了吧，看起來小妞一個！」而今天許維恩證實罹患乳癌，楊謹華相當訝異，也透露自己早在27歲就開始每年固定健檢，甚至在沒有任何不適的情況下，也曾做過兩次MRI，只為「更了解自己的身體」。

楊謹華表示35歲前因身體狀況良好，健檢數據都相當漂亮，之後才調整為每兩年一次，目前特別重視婦科與腸胃健康。婚後她也會拉著富商老公Ben一同健檢，笑說男生對健康較遲鈍，需要另一半提醒；醫師若有叮囑，她一定照表回診、自認是「乖乖聽話型病人」。

請繼續往下閱讀...

楊謹華今出席醫美品牌活動，擔任年度大使。（無雙電波提供）

去年她拿到夢寐以求的金鐘戲后寶座，談到心境轉變，她坦言年輕時對完美近乎偏執，30歲出頭常感到不安與焦慮，忽略了內在照顧；如今更追求「自在」，不再苛求外在零缺點，只求自然有精神即可。她也重回17年前代表作《敗犬女王》的角色心情，看到舊照忍不住自嘲當年膠原蛋白滿滿，但已能以更從容的態度面對歲月與挑戰。

事業方面，楊謹華坦言近年一度陷入對表演的鑽牛角尖，2023年便決定先停下來，跨出舒適圈參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》，在高強度挑戰中重新找回拍戲的渴望。她近期剛完成一部新加坡製作、在馬來西亞拍攝的新戲，對未來抱持開放態度，一邊等待「夠好的角色」，一邊規劃進修，「想做的就是現在就開始。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法