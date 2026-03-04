自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NBA台灣之夜超香！李多慧、林襄合體華府掀球迷暴動

場中與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）留下合影。（味全龍提供）場中與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）留下合影。（味全龍提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕農曆正月初四，第二屆NBA華盛頓巫師隊「台灣之夜」於美國首府隆重登場。味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員李多慧與林襄，受「台頑千禧青少年基金會 （MGY）」邀請，以球迷身分遠赴華府參與盛事，寫下台美職業運動球隊交流的新篇章。

巫師隊特別致贈當家球星Anthony Davis球衣，且精心給予二人不同款式之全身商品。（味全龍提供）巫師隊特別致贈當家球星Anthony Davis球衣，且精心給予二人不同款式之全身商品。（味全龍提供）

巫師隊官方對此次交流高度重視，賽前特別致贈兩人全套球隊商品；味全龍則以李多慧與林襄的隊徽簽名球回禮，象徵台美棒籃職業運動體育文化的跨界連結。賽後，兩位擁有百萬粉絲的女神受邀與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）於場中互動，以熱情笑容克服時差疲憊，展現來自台灣的應援魅力。

搭乘聯合航空北極星商務艙赴美的林襄，直呼襄當值得。（味全龍提供）搭乘聯合航空北極星商務艙赴美的林襄，直呼襄當值得。（味全龍提供）

李多慧與林襄此行親民度滿分，從場外與僑胞合照、場邊觀看熱身，到入場通道與球員擊掌均全程參與。雖然兩人因長途飛行時差，在觀賽時不經意露出「犯睏萌樣」，但真實自然的互動不僅引起媒體熱議，更讓粉絲紛紛激動留言表示「萌感滿滿」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中