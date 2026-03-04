NBA台灣之夜超香！李多慧、林襄合體華府掀球迷暴動

場中與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）留下合影。（味全龍提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕農曆正月初四，第二屆NBA華盛頓巫師隊「台灣之夜」於美國首府隆重登場。味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女成員李多慧與林襄，受「台頑千禧青少年基金會 （MGY）」邀請，以球迷身分遠赴華府參與盛事，寫下台美職業運動球隊交流的新篇章。

巫師隊特別致贈當家球星Anthony Davis球衣，且精心給予二人不同款式之全身商品。（味全龍提供）

巫師隊官方對此次交流高度重視，賽前特別致贈兩人全套球隊商品；味全龍則以李多慧與林襄的隊徽簽名球回禮，象徵台美棒籃職業運動體育文化的跨界連結。賽後，兩位擁有百萬粉絲的女神受邀與巫師隊啦啦隊（Wizards Dancers）於場中互動，以熱情笑容克服時差疲憊，展現來自台灣的應援魅力。

搭乘聯合航空北極星商務艙赴美的林襄，直呼襄當值得。（味全龍提供）

李多慧與林襄此行親民度滿分，從場外與僑胞合照、場邊觀看熱身，到入場通道與球員擊掌均全程參與。雖然兩人因長途飛行時差，在觀賽時不經意露出「犯睏萌樣」，但真實自然的互動不僅引起媒體熱議，更讓粉絲紛紛激動留言表示「萌感滿滿」。

