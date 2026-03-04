自由電子報
娛樂 最新消息

馬世芳同框「廣播教母」母親陶曉清 百年家傳菜煮出淚點

《也好吃》3-8起公視首播，（由左至右）公視節目部於蓓華經理.導演程紀皓、主持人馬世芳、製作人葉美瑤共同出席特映會。（公視提供）《也好吃》3-8起公視首播，（由左至右）公視節目部於蓓華經理.導演程紀皓、主持人馬世芳、製作人葉美瑤共同出席特映會。（公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由六座廣播金鐘獎得主、作家馬世芳主持的公共電視全新飲食人文節目《也好吃》，將於3月8日起每週日晚間九點在公視首播，中午十二點於「公視+」搶先上架。該節目改編自馬世芳同名散文集，跳脫傳統美食節目的框架，不教做菜也不走評分路線，而是透過人物訪談與產地走訪，將書頁裡的氣味與記憶轉譯為影像。

在日前舉行的特映會中，公視節目部經理於蓓華感性形容，馬世芳在節目中不是傳統的主持人，而是「主吃人」，他一邊做菜一邊把記憶煮進鍋裡，將台灣的味道說給觀眾聽。

馬世芳在現場分享，這部作品的核心在於挖掘料理背後的情感連結，他認為食物是人與人之間最容易產生共鳴的媒介，希望能透過這些有溫度的「小我」故事，映射出「大我」的影子，傳達出「We are what we eat」的集體記憶。

公視《也好吃》麵一碗_馬世芳與「顏社」創辦人迪拉（右）透過麵食牽起彼此的城市記憶。（公視提供）公視《也好吃》麵一碗_馬世芳與「顏社」創辦人迪拉（右）透過麵食牽起彼此的城市記憶。（公視提供）

首波釋出的節目片段中，可以看到馬世芳與「顏社」創辦人迪拉（張逸聖）從牛肉泡麵聊到街頭老店，透過麵食勾勒城市記憶；另外也邀請作家洪愛珠重現已故母親的「愛珠滷肉」與「竹筍蝦仁飯湯」，導演程紀皓更細膩地捕捉了關於傳承與失落的生命課題，感嘆味道若不再被製作，便可能從記憶中淡去。

公視《也好吃》老派時光家常味＿作家洪愛珠（右）與馬世芳分享家傳滋味。（公視提供）公視《也好吃》老派時光家常味＿作家洪愛珠（右）與馬世芳分享家傳滋味。（公視提供）

節目亮點還包括馬世芳與母親、廣播教母陶曉清罕見同框，兩人從泡百頁開始，手作傳承自外曾祖母、流傳近百年的蘇州菜「百頁包肉」，這道菜不僅是家族年味，更是歷經流離與安身立命的溫暖回憶。

公視《也好吃》馬家滋味：百頁包肉_馬世芳與母親陶曉清（左）邊料理邊回憶春節圍爐的畫面。（公視提供）公視《也好吃》馬家滋味：百頁包肉_馬世芳與母親陶曉清（左）邊料理邊回憶春節圍爐的畫面。（公視提供）

此外，金鐘主持人曾寶儀也在「叉燒的花樣年華」一集中驚喜現身，與馬世芳大談港式飲食經，更幽默地將豬肉部位比擬成人生與情人，笑稱梅花肉的高低起伏更像人生。全季共16集的內容將涵蓋火鍋、夜市、豆腐職人及辦桌精神等多樣主題，邀請觀眾在3月8日一同上桌，透過一口口滋味，看見台灣飲食文化的深度。

