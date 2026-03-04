林昶佐出手了！陽帆大港開唱靠他牽線 驚爆這指數超標

怕胖團Ft.陽帆成了大港開唱本次的看點。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大港開唱音樂祭進入倒數，綜藝天王陽帆將與怕胖團搭檔共演，今天合體彩排，搶先獻唱合作曲目《揚帆》，曾與他合作的沈玉琳抗癌後復出，陽帆稱有透過工作同仁表達關心，自己則是3個月固定健檢，結果顯示膽固醇過高，其他通通正常。

暌違多年再次重拾歌手身分，陽帆表示：「第一次見到怕胖團就默契十足，甚至還把我的歌曲改編成搖滾版，唱起來也感覺自己變年輕了。」陽帆的愛女「ANGIE」安吉也驚喜現身練團室，特別送上湯圓給爸爸加油打氣，她笑說：「難得看到爸爸跟怕胖團合作，好像也拉近我們之間的距離。」

請繼續往下閱讀...

陽帆與ANGIE都將在大港開唱演出。（出日音樂提供）

難得跨界合作，「ANGIE」安吉準備湯圓替老爸打氣，談到要在爸爸登台前一天演出，「希望家人不要來，會有壓力」，而陽帆聽了卻笑說：「我跟老婆會提早下去，想在台下當觀眾。」

從首波陣容公布之後，怕胖團與陽帆的大港特別企劃組合，就深受樂迷期待會碰撞出什麼火花，更直呼是今年最不能錯過的節目之一。談到這首夯曲《揚帆》，陽帆表示：「這首歌已經陪我45年了，沒想到透過怕胖團的重新編曲，變得更具活力，給人生氣勃勃的正面感受。」怕胖團則大力稱讚陽帆本尊氣勢非凡，一開口就能感受到強大歌唱實力，主唱閃亮提到：「非常榮幸今年大港開唱能跟陽帆大哥合作，甚至還能改編他的經典作，不僅讓一首時代金曲注入熱鬧搖滾元素，連家人都會點頭跟著唱，足見陽帆有多大影響力。」

演藝資歷超過40年的陽帆，早期也常在各大歌廳秀場演出，擁有豐富現場實力，不過對於戶外音樂祭舞台處女秀要獻給大港開唱，他提到要感謝「Freddy」林昶佐的牽線幫忙，「我跟Freddy是多年舊識，過去他就不斷邀請我去唱大港，還說我的歌符合大港現場意境，終於今年有機會讓《揚帆》在高雄港邊響起。」至於眾人期待的經典角色「陽婆婆」是否也會登場？陽帆賣關子回應：「我要先去問問她本人的意願。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法