與嬌妻進行歐洲愛之旅！TRASH林頤原突拋好消息 揭身分轉換

林頤原《鼓仔燈》Live House Tour巡演4月啟動。（華納提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲樂團」TRASH吉他手林頤原將於4月展開個人生涯首場Live House巡演《鼓仔燈》，在展開高強度巡演前，林頤原目前正把握空檔，帶著老婆在歐洲旅行充電。他透露今年過年維持傳統在家陪伴家人，隨後便飛往歐洲放鬆，為接下來的宣傳與練團儲備體力。

林頤原自推出首張個人EP《32》後，於2025年正式推出首張全創作台語專輯《鼓仔燈》，將累積15年的異鄉生活與對故鄉鹿港的記憶，轉化為具土地歸屬感的搖滾作品。

對於此次從樂團成員身分轉換到個人出擊，林頤原坦言在創作與演出的掌控度上有明顯差異。相較於樂團時期的集體創作，個人作品更能貫徹個人意志。林頤原在受訪時表示：「我覺得心境上差蠻多的，自己的演出會比較在意個人突破的部分，把自己的音樂依照自己的意志在內容編排上可以更加延伸。」

除了身分上的轉變，本次巡演在演出編制上也作了特別安排。林頤原不僅找來過去的音樂戰友合作，其中包含了鼓手、貝斯手與吉他手的完整配置；並邀請新世代樂團「帕崎拉PACHILA」擔任開場嘉賓，希望藉由Live House的近距離空間，展現不同世代間的搖滾連結。

林頤原Euan 2026《鼓仔燈》Live House Tour於3月4日中午正式開賣，購票洽華納音樂、林頤原官方社群。

