娛樂 最新消息

《天機試煉場》今播最終回 塔羅全淘汰...巫師3強決戰廝殺

《天機試煉場》雪花（左起）、李素彬、尹大滿爭奪最強命運術士寶座。（翻攝自Disney+）《天機試煉場》雪花（左起）、李素彬、尹大滿爭奪最強命運術士寶座。（翻攝自Disney+）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國話題占卜綜藝《天機試煉場》爭議不斷，話題卻越炒越熱，今（4）下午播最終回，就在Disney+公開總冠軍。

節目找來49位命運術士同場較勁，從塔羅、巫術到各種占卜能力通通上陣，宛如一場「命運系競技場」；節目共10集，最終第10集揭曉誰才是最強命運術士。

在第7至第9集中，節目進入「神之戰爭」關卡，邀來SJ神童、醫師以及《黑白大廚》鄭智善擔任委託人，讓命運術士進行占卜對決。

《天機試煉場》最終三強雪花（左起）、尹大滿、李素彬正好都是「巫師」。（Disney+提供）《天機試煉場》最終三強雪花（左起）、尹大滿、李素彬正好都是「巫師」。（Disney+提供）

神童在節目中坦言對婚姻、財運與演藝發展感到困惑，最終由雪花的占卜勝出；而長期受到重度憂鬱症困擾的女醫師，則由李素彬的占卜結果脫穎而出。

最後登場的主廚鄭智善談到自己對生病雙胞胎妹妹的擔憂，以及事業上的壓力。最終由尹大滿以3比2擊敗權秀珍巫師，拿下最後一張決賽門票。

有趣的是，原本節目中還有塔羅牌占卜師與各派命理師競爭，但最後晉級總決賽的3人，包括雪花、李素彬與尹大滿全是「巫師」，讓最終舞台變成一場真正的「巫師對決」。

最終回光是預告就讓觀眾議論紛紛，畫面中出現「召喚亡者」的任務橋段，雪花像被靈附身般情緒崩潰痛哭；尹大滿提到驅魔儀式，李素彬則嚴肅表示，自己供奉的奶奶神似乎動怒，氣氛詭譎，令觀眾好奇心破表。

由於節目帶動命理師人氣飆升，雪花透露，節目播出後，占卜預約已排到2027年；李素彬更誇張，預約滿到2029年，還宣布暫時關閉預約；尹大滿則在社群寫下：「2026年的預約已額滿，2027年會等節目熱度稍微冷卻後再開放。」

