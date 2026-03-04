自由電子報
娛樂 最新消息

藝人表態不容易！陳珮騏被要求別談政治 再度感性發聲獲網力挺

台灣女星陳珮騏。（擷取自臉書）台灣女星陳珮騏。（擷取自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣女星陳珮騏向來以直率敢言的形象深受粉絲喜愛，經常在社群平台針砭時事。適逢228事件79週年，她近日打破演藝圈長期的噤聲慣例，坦言過去常被要求「不要發政治文」，讓她一度不敢發聲。然而面對歷史的沈重，她今年選擇不再沈默，直言：「228 不是用來慶祝或爽放假的。」今（4）日她再度發聲，感性剖析自由背後的慘烈代價，引發廣大網友熱淚與力挺。

陳珮騏在Threads發文沉重表示，沒有人真的不怕失去工作、沒了命，但仍舊勇敢堅強的、視死如歸的也在所不惜，就只是為了別人、為了真理，「若我，我沒勇氣……還厚顏無恥的享受著別人拚死拚活幫我們爭取來的……除了看著、哭著、憤慨著，然後小小聲的說點什麼……我什麼都不能做……」。

這番真性情的告白隨即吸引網友安慰並給予力量，「身為藝人願意這樣表態真的不容易，謝謝妳站出來發聲」、「每一次分享、每一個點讚，都是在幫妳想要的未來增加流量，涓滴成河，百川成海，這樣就很棒了」、「謝謝願意發聲的你，這些聲音和不平都支撐著我們臺灣人的民主！」、「做自己可以做的，你挺台灣，台灣挺你」。

