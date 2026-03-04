自由電子報
娛樂 最新消息

《全明星》女星劈腿低潮4年 聽到「相信愛情很困難」爆哭吐心境

采子（左）與涂善存首度搭檔，合作新戲《再不拍就來不及了！》。（好咖文創X世新大學提供）采子（左）與涂善存首度搭檔，合作新戲《再不拍就來不及了！》。（好咖文創X世新大學提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕涂善存和采子等人合作LINE TV首部大學原創直式短劇《再不拍就來不及了！》，今在世新大學舉辦記者會，采子2021年因《全明星運動會2》劈腿，一度在演藝圈銷聲匿跡，今現身時表示單身中，撇清過往富二代男友，導演邱昊奇透露，她有場情緒很重的戲，邱昊奇跟她說「相信一份愛情很困難，對不對」，再拍拍肩，沒想到她就崩潰哭了。

采子久違受訪，態度很拘謹，對於回到大眾目光會不會緊張？她說：「不管那個時候到現在的我，一直有在做反思，謝謝兩位導演讓我接近演員身分，我會用作品跟大眾說話。」也表示會虛心接受大眾的看法跟指教。

涂善存在旁幫腔，指出采子首度接演長篇幅的角色，情緒轉折比較大，劇本上面沒有需要哭戲，她卻投入到哭出來，讚許她的投入與表現。然而31歲的涂善存再度演出大學生，透露有個小困擾，原來是他鬍子長得特別快，早上才刮乾淨，下午又冒出來，「大概三、四個小時就要再刮一次。」

邱昊奇（左）和張佑維是《再不拍就來不及了！》的導演。（好咖文創X世新大學提供）邱昊奇（左）和張佑維是《再不拍就來不及了！》的導演。（好咖文創X世新大學提供）

至於劇名《再不拍就來不及了！》，談到人生有什麼「再不做就來不及的事」，采子提到這部戲的拍攝期，剛好家裡養了16年的狗狗過世，對她是很大的打擊，又必須專業面對工作，她也從這事件體悟到時間的寶貴，「對身邊的人如果有虧欠，有機會說出口就要把握，表達愛也是，因為人最重要最珍貴就是時間。」

《再不拍就來不及了！》於今晚18:00在LINE TV、YouTube「好咖」官方頻道同步播出。

點圖放大body

