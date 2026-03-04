Darren曝童年靈異體質 背經背到崩潰「比考律師還狠」

電影《農曆三月二十三》今封街舉辦「宮廟聯合力挺暨主題曲發布記者會」。（北投映像提供）

〔記者許世穎／台北報導〕演員楊子儀、「Darren」邱凱偉、吳政勳、方琦、梁佑南、陳明真等人主演的電影《農曆三月二十三》，今（4）日於板橋慈惠宮前封街舉辦「宮廟聯合力挺暨主題曲發布記者會」，以北港朝天宮為號召，邀集全台不同地域及體系的媽祖宮廟代表齊聚，共同為探討信仰與人性的電影站台。

Darren為電影《農曆三月二十三》背誦一整頁文言文的「道經」，直呼簡直要了他的命。（北投映像提供）

Darren在片中飾演地位崇高的「雷法宗師」，首次挑戰法師角色的他直呼，背誦一整頁文言文的「道經」簡直要了他的命，難度堪比考律師或醫生，比當初拍《最佳利益》飾演律師背法條還要吃力。他笑說：「我開車去北港的路上都在背，結果我兒子聽著聽著都會背了，我還會跟他說不要吵我背經，最後他聽很多遍，背得甚至比我還好！」他也打趣道，以前背歌詞都沒這麼辛苦，背道經難多了。

其實，Darren與媽祖有著深厚淵源，他透露，自己小時候體質敏感，常在深山野嶺招惹無形事物而作惡夢，直到家人帶他到屏東媽祖廟「博杯」認媽祖做乾媽後，生病受驚的情況才大幅減少。

楊子儀在片中飾演反派殺手「黑豬」，回憶第一場抽菸的戲，導演看完回放後對他說：「很帥，但我希望更像梁朝偉一點，要靠眼神。」為了避免多餘肢體動作分散戲感，他特地向《黑雨》的松田優作與《黑金》的梁家輝取經。

提到多場沒有對白、全靠微表情交鋒的對手戲，楊子儀感性表示：「就像看韓劇聽不懂韓文也能被感動，我們就是要把『100句台詞壓縮在一個眼神裡』。」出色的眼神表現，也讓劇組戲稱他為「北港梁家輝」。

拍攝過程中也充滿神奇巧合。資深演員蔡阿炮在片中染白髮、飾演瞎子與鬼魂，他回憶劇組曾遇上連續大雨的困境，但就在準備開鏡的那一刻，雨竟奇蹟般停下，太陽瞬間出現，讓他深刻感受到天時地利人和的力量。

陳明真大讚電影《農曆三月二十三》劇本非常出色，絕非一般爆米花電影。（北投映像提供）

陳明真在片中化身專門收養中輟生與弱勢孩子的劇團團長。她讚賞劇本非常出色，絕非一般爆米花電影，而她的角色透過正能量的戲曲，將媽祖精神幻化成無形力量幫助弱勢，深刻探討解冤釋結的核心。

現實生活中，陳明真也是「註生娘娘」的乾女兒。她回憶小時候常去朝天宮拜拜，經歷艱辛求子之路，靠虔誠祈求註生娘娘才如願。這份對神明力量的深刻體會，也讓她在詮釋角色時更加真情流露。

