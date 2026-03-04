WBC未打先開戰！南珉貞、李晧禎投手丘女神對決飆氣場

南珉貞（右）、李晧禎合體拍廣告。（拉斯維加斯娛樂城提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）還沒正式開打，球場外「女神對決」已先開賽！

隨著棒球熱潮升溫，拉斯維加斯娛樂城推出全新應援機台「金牌投手」，找來兩位啦啦隊女神「台妹小南」南珉貞與「釜山女神」李晧禎合體拍廣告。

請繼續往下閱讀...

平常在應援席賣力加油的她們，這回直接走上投手丘，化身投手角色，上演直球對決，拍攝現場笑聲不斷。

第一次拍攝投手戲，南珉貞其實偷偷做足功課。她還特地向粉絲「南朋友」中的投手高手請教技巧，結果現場真的投出不少漂亮好球，連工作人員都拍手叫好。

她一邊演失落一邊忍不住笑說：「真的超級冤枉！我明明投得很好，卻要演出很挫敗的樣子，那瞬間勝負慾差點爆發，心裡一直吶喊，『我明明超強的，為什麼要演弱啦！』」

另一邊李晧禎則坦言，這次拍攝讓她深刻體會演戲不容易。過去多半拍攝平面作品，只需要展現表情，但這次得一邊表演一邊說台詞，讓她緊張到不行。「廣告拍完回家的路上，我腦袋還在想剛剛的表現。」

南珉貞（左）、李晧禎合體拍廣告。（拉斯維加斯娛樂城提供）

她還大方稱南珉貞是「前輩等級」的存在：「她在鏡頭前真的很自然放鬆，給我不少壓力。」不過她也笑說，與其說是較勁，不如說是激勵，「既然前輩這麼厲害，我也要更努力。」

兩位女神同框，誰比較辣自然成了話題。李晧禎給出超有畫面的形容：「珉貞像直球一樣直接撞進心裡，我比較偏冷靜帥氣的氣場。」她笑說兩人其實是一熱一冷的組合，「加在一起才是最強火花，所以不准只選一個。」

南珉貞則替自己取了個新封號：「南風席捲。」她笑說只要一出場，球場就會吹起一股清爽又擋不住的南風。

被問到如果真的站上投手丘，李晧禎先自嘲自己可能無法當「關門女神」，因為太容易緊張。但她對氣場很有信心，「我不笑的時候，其實很多人會有點怕我。」

南珉貞則霸氣表示：「當然要當王牌系投手！」不過她也補一句，私下還是大家熟悉的可愛系。

被問未來是否想一起主持或拍戲？南珉貞立刻點頭說願意嘗試；李晧禎則笑說暫時還演不了情敵，「我們個性太直接了，如果沒有好好學演戲，可能會演得很假。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法