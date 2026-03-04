自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜被爆私下真面目 李翊君揭工作人員皮都繃得很緊

李翊君將演唱經典連續劇主題曲。（資料照，寬宏藝術提供）李翊君將演唱經典連續劇主題曲。（資料照，寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王翁立友與傳唱天后李翊君二度搭上「鑽石舞台之夜」列車，將演唱經典連續劇主題曲，被問及最喜愛的戲劇作品？李翊君表示是《還珠格格》，翁立友則回答《意難忘》。

2026「鑽石舞台之夜」台北場將於3月21日、22日在臺北流行音樂中心登場，出道近40年的李翊君，擁有《風中的承諾》、《苦海女神龍》等代表作，演唱瓊瑤連續劇主題曲更是其歌唱生涯的重要階段。她說：「我最喜歡《還珠格格》這部戲，除了我唱的片尾曲《雨蝶》，片頭曲是動力火車唱的《當》也大受歡迎；這部戲結構好看、深植人心，兩首OST主題曲也深受觀眾喜愛，我覺得很感恩。」

翁立友則表示：「我最喜歡的八點檔是《意難忘》，除了看王識賢、張鳳書、李李仁和徐亨大哥等前輩飆演技，每次邊看戲還能聽到自己唱的主題曲《堅持》，感覺很棒；也因為《意難忘》受歡迎，讓我有機會到印尼、馬來西亞、新加坡演出。」

李翊君去年才在台北小巨蛋舉辦演唱會，坦言即便在「鑽石舞台之夜」只需演唱幾首歌，心情仍然緊張，「大家看到瓜哥在台上幽默自然，但據我所知，他常找工作人員開會，絞盡腦汁把秀做到最好，工作人員皮都繃得很緊；他很認真、用功，一個藝人的成功絕不是僥倖。」

曾在小巨蛋開唱的翁立友則說，個人演唱會壓力較大，「參加『鑽石舞台之夜』可以觀摩前輩們的歌唱技巧、舞台風采和機智反應，有空也能在後台聊天，感受歌廳秀年代的氛圍。」

對於訪談互動，兩人都表示與胡瓜合作沒有壓力。李翊君說：「以瓜哥的主持功力，再不會講話的歌手也能被帶得很歡樂，而且我有綜藝魂，完全沒有問題。」翁立友笑說：「和瓜哥在舞台上的互動我很放心，加上歐弟和康康哥，我們私下聊天就像在re稿培養默契，跟著這些優秀的大哥們，我很安心。」

二度參與演出的李翊君表示感到榮幸，「這個秀讓我最佩服的是瓜哥取之於社會、用之於社會，把演出收入轉為公益，幫助需要幫助的人，很開心再次受邀一起做好事。」翁立友也說：「每次見到瓜哥，他都會拍拍我的肩膀說謝謝，其實我才要謝謝他給我做公益的機會。」卡司還包括李千娜、王彩樺、曾心梅、賴慧如、AKB48 Team TP、鍾采穎等，購票可洽年代售票系統。本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會與臺大清寒希望獎助學金。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中