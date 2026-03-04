牽手就死！《死亡之握：鬼牽手》首曝預告迷因成真

《死亡之握：⿁牽⼿》描述⽇常動作「牽⼿」變成致命的死亡開關。（網銀提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣最經典迷因「禁忌之握」終於以《死亡之握：⿁牽⼿》登上大銀幕！膽量不是問題，命夠不夠才是關鍵，電影由新銳導演王晧執導，集結嚴正嵐、涂善存、睦媄、初孟軒等卡司，顛覆傳統恐怖片節奏，首創「死亡規則型」恐怖爽片風格，以高反差、詭異美學打造全程緊繃的視聽刺激，將日常最平凡的「牽手」動作，化作致命死亡開關。官方也於今釋出前導預告與海報。

嚴正嵐在《死亡之握：⿁牽⼿》與涂善存重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。（網銀提供）

預告中，嚴正嵐一句看似溫柔的提問：「牽起手的，就會是朋友嗎？」揭開死亡序幕。一群人嘻笑著緊握彼此的手，卻輪流高喊：「我不是你朋友。」下一秒，死亡倒數啟動。規則簡單卻殘酷：牽手會死，不牽也等死。每一次牽起，靈異威脅便步步逼近；伴隨獵奇畫面堆疊，童聲低語的兒歌悄然滲入，將熟悉旋律化作最詭異的催命符。

製作規格將美式驚悚視覺與台式電音節奏結合，帶來強烈感官刺激。配樂及主題曲由金馬獎得主李英宏操刀，特效指導嚴振欽曾以《月老》、《疫起》橫掃金馬，攝影指導蔡旻翰操刀《凶宅專賣店》、《民雄鬼屋》，美術指導周志憲參與《賽德克‧巴萊》，造型指導高仙齡憑《老狐狸》奪金馬獎。金獎級幕後團隊聯手打造，刷新台灣恐怖片的視聽爽感極限。

嚴正嵐在《死亡之握：⿁牽⼿》飾演⾼中老師，發現學生玩起禁忌招靈遊戲。（網銀提供）

片中，嚴正嵐飾演高中老師恩妤，某晚撞見四名女學生在教室進行禁忌招靈遊戲「⿁牽⼿」，出面制止，以為一切結束，卻不知遊戲從未停止。當晚，她與多年未見的暗戀對象岳融（涂善存 飾）重逢，並意外加入老同學的訂婚派對。眾人起鬨再次挑戰「⿁牽⼿」遊戲，這一次，沒有任何人能退出，死亡規則再度全面啟動。《死亡之握：⿁牽⼿》將於4⽉17⽇在台上映。

《死亡之握：⿁牽⼿》前導預告

