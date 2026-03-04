（影）康康老婆2度流產 郁方傳授超神秘訣順利懷上女娃

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王康康與金曲歌王蕭煌奇受邀擔任陳怡婷下月演唱會嘉賓，今合體出席記者會宣傳。已是二寶爸的康康被問到是否要傳授「生子秘訣」給蕭煌奇？他謙虛表示：「沒那麼厲害，緣分吧。」

康康出席陳怡婷演唱會記者會。（記者胡舜翔攝）

康康坦言生孩子真的不容易，透露當年老婆生完兒子後曾連續流產2次，醫師一度診斷較難再受孕。當時夫妻倆都希望再添一個女兒，後來遇到好友郁方，給了他們「不吃牛肉」的建議。

沒想到夫妻倆戒牛幾個月後，老婆便順利懷上女兒。他說：「或許這方法適合我們，不知道對其他人有沒有用。」

康康與金曲歌王蕭煌奇受邀擔任陳怡婷下月演唱會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

談到今年工作規劃，康康除了固定主持《綜藝一級棒》，隨著孩子漸漸長大，家中開銷也越來越重，希望今年能再開一個新節目。

康康透露過了包了許多紅包，都是太太幫忙處理。原來康康婚後的收入都交由老婆管理，「我對錢沒有概念，以前借很多出去，也被騙很多錢。」如今出門只會向老婆拿幾千元當零用錢。

此外，康康明年將迎來出道30週年，還是他的60歲生日，他透露正在申請檔期，期盼能順利站上台北小巨蛋舉辦個人演唱會。

