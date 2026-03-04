自由電子報
娛樂 最新消息

沈玉琳住院「驚人費用」曝！感謝小17歲愛妻 交代財產：夠活兩輩子

沈玉琳今出席記者會。（記者潘少棠攝）沈玉琳今出席記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕沈玉琳去年確診白血病停工治療，時隔7個月病況好轉，今（4）日復工出席公視台語台新節目《黑白威廉Fighting》開播記者會。他受訪時分享最新病況，坦言當時一度準備「面臨死亡」，他也感性地感謝老婆芽芽細心照料：「現在比剛結婚時多愛她10倍」。

沈玉琳今天露面氣色頗佳，不過聲音明顯沙啞，沈玉琳表示這是因為化療的副作用，他的口腔黏膜有些受損，大概過3個月後聲音就會比較正常，除此之外他化療期間還有掉髮，不過頭髮已經漸漸長回來，他也比住院前胖了10公斤，也強調目前已經可以算是康復了，就差等血小板的數值穩定，就可以徹底出院，接下來就是好好補充營養、增加抵抗力。

沈玉琳住院期間一天病房費用就要2萬5，多虧了以前有人拉他保險，他靠保險一天可以拿3萬：「我還倒賺5千，所以你們知道我不急著出院的原因了吧！」

雖然沈玉琳和往常一樣大開玩笑，但坦言剛住院時難免會陷入低潮，當時被送進加護病房時完全無法自理，想從網路搜尋相關資料，都只能看到最極端的，「本來要看可以治療的方式，越看越沮喪，我後來就開始找『如何面對死亡』，今天能開心講些事，是因為都過了，在加護病房住了9天，真的都拋開所有的尊嚴。」

並說曾口頭跟老婆芽芽交代保險、房產跟存款等，「因為我爸媽都走了，所以當時我跟她說萬一我活不了幾天，房子車子你可以怎麼賣？然後地契放哪裡，反正我的財產都是留給她跟女兒，夠她們活兩輩子了。」

沈玉琳感謝一路相陪的好友潘若迪。（記者潘少棠攝）沈玉琳感謝一路相陪的好友潘若迪。（記者潘少棠攝）

他除了感謝一路相陪的好友潘若迪外，最感謝的就是芽芽，他發病時女兒剛好放暑假，老婆要顧老又要顧小，壓力很大，如今康復沈玉琳也說除了原本手上的節目，和這檔去年就錄好的《黑白威廉Fighting》，目前不會再增加，想要把時間用來多陪家人朋友還有運動。

