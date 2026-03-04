李連杰遭爆養小鬼「換心回春」 露面反擊：沒病也沒換心臟

李連杰（左）今與靜思書軒營運長蔡青兒對談生死議題。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「功夫皇帝」李連杰今來台出席慈濟心靈講座，以「沒有當下的當下，才是當下」為題分享人生體悟。近年屢被傳健康亮紅燈，2025年更捲入「換心回春」等離奇謠言，他一開場便自嘲澄清：「我上一次來這裡，要先跟大家說『我沒死』，這次要說的是，我沒病，也沒換心臟。」

近來網路謠言滿天飛，從「換年輕人的血」、「養小鬼」，甚至傳出「吃小孩」，李連杰聽了忍不住笑噴反擊：「什麼換血，這挺殘忍的吧？還有吃小孩，怎麼吃？紅燒還是清燉？網路上真的什麼都有。」他直言，這些傳聞根本解釋不完，反倒讓他思考更深層的問題，「我反而擔心的是死不了，肉身死了又輪迴一次，對很多事情還沒真正了悟。」

請繼續往下閱讀...

李連杰對於換心傳聞很無奈。（記者蕭方綺攝）

然而「換心」謠言，他說：「我肯定不會換心臟，而且說我換人類心臟，還是想像力太小了。怎麼不說我換個華為心臟、小米腎，或者特斯拉的也可以。」他去年8月因頸部腫瘤接受手術，公開影片後被批評是賣慘、搏流量，他也說：「我只是想跟大家說，我就是一個人，不是什麼功夫大師，我也是人，也會生病、也要做檢查，生和死是平等，呼吸也是平等的。」他強調分享病房照只是想提醒大家珍惜當下，「不要白活這一生。」

李連杰也與靜思書軒營運長蔡青兒對談生死議題，他坦言現在只要一下雨就腰痛、膝蓋痛，對「長生不老」毫無嚮往，「如果要這樣活到150歲，那等於是坐150年的牢。」他認為，死亡是再正常不過的事，「從古到今，連皇帝都會死，為什麼要這麼害怕？」

他進一步指出，用科學方式延緩疾病是合理的，「該檢查就檢查、該看病就看病，未來10到15年，靠AI也許能解決85%的疾病。」但延長生命必須有目的，「維護身體、延長生命，是為了尋找智慧、到達彼岸，如果只是為了再拍200部電影、再來100次演講，那值不值得？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法