娛樂 最新消息

《明日之星》女星切除13顆肌瘤恐不孕 醫生驚訝：怎麼撐到現在

陳怡婷今天出席「歌之饗宴15」演唱會記者會，康康、蕭煌奇到場力挺。（記者胡舜翔攝）陳怡婷今天出席「歌之饗宴15」演唱會記者會，康康、蕭煌奇到場力挺。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕《明日之星》百萬選秀出道的陳怡婷今天出席「歌之饗宴15」演唱會記者會，宣布將於4月18日、19日在台北國際會議中心開唱。年初她才動刀切除13顆子宮肌瘤，調養身體後正式復出，氣色亮麗現身。

主持天王康康、新婚的金曲歌王蕭煌奇到場力挺，陳怡婷吐露這段時間的心路歷程，坦言婦科手術一度讓她擔心生育問題。

陳怡婷近期意外發現長了子宮肌瘤。（記者胡舜翔攝）陳怡婷近期意外發現長了子宮肌瘤。（記者胡舜翔攝）

陳怡婷透露，因為長期工作憋尿導致尿道反覆發炎，原本只是例行健康檢查，卻意外發現長了子宮肌瘤。

起初醫師判斷約3、4顆，沒想到手術後竟發現多達13顆，連醫師都驚訝問她「怎麼撐到現在？」

對此，陳怡婷表示：「經歷這麼多事，才更能體會生命的可貴，以及家人們的重要，這些經歷會成為我未來更好的養分，成為我唱出更多好歌的歷練。」

術後她定期回診追蹤，復原狀況良好。至於是否影響生育？她坦言其中一顆肌瘤長在輸卵管附近，若切除不當恐造成不孕，所幸目前沒有大礙，未來也考慮凍卵作為人生選項之一。

body

