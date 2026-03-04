自由電子報
娛樂 最新消息

蕭煌奇不藏了！正妹老婆神秘背景曝光 遭爆當爸正面回應了

蕭煌奇與康康一同擔任陳怡婷記者會嘉賓。（記者胡舜翔攝）蕭煌奇與康康一同擔任陳怡婷記者會嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇年初宣布結婚喜訊，與交往1年多的圈外女友登記結婚。今天是他婚後首度公開露面受訪，與康康一同擔任陳怡婷記者會嘉賓，難掩幸福喜悅。

被問到正妹老婆是否已懷孕？蕭煌奇顧左右而言他，低調不願多談，僅笑稱婚後非常幸福，還打趣說每天都在「做人」，目前先忙著寫歌。

蕭煌奇笑說：「我每天都在當爸，本來也要幫怡婷寫歌，很努力啦，每天都在努力。」

蕭煌奇坦言還沒時間思考婚禮進度。（記者胡舜翔攝）蕭煌奇坦言還沒時間思考婚禮進度。（記者胡舜翔攝）

由於工作忙碌，蕭煌奇坦言還沒時間思考婚禮進度，「我先努力賺錢啦」，就連蜜月旅行也尚未規劃。

升格人夫的他直呼很幸福，也希望把這份喜悅帶到陳怡婷的演唱會上。

至於康康是否見過蕭煌奇的正妹老婆？康康先以地獄梗回應：「蕭煌奇都還沒看過，我怎麼會看過？」還爆料起初看到喜訊，以為蕭煌奇是和經紀人莉莉結婚，目前仍沒有機會見到蕭煌奇的老婆。

蕭煌奇對老婆的背景始終低調保密。隨著婚訊曝光，女方身分也被網友起底，傳出是一名寵物訓練師，相關工作照曝光後引發討論。兩人經由朋友介紹認識，交往期間相處融洽，老婆也相當欣賞他的音樂，經過1年多的相處後，決定攜手邁向人生下半場。

