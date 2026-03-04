蕭秉治自爆忘詞慘劇 驚見「男版丁噹」被嚇傻

蕭秉治擔任複賽評審。（相信提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕丁噹和「阿弟」蕭景鴻攜手舉辦《可以是朋友》KTV歌唱大賽，經過線上、線下激烈競賽後，30位高手脫穎而出，複賽邀請蕭秉治、資深唱片企劃、經紀人原友蘭，以及錢櫃KTV副營運長周廷龍擔任評審。蕭秉治直說：「很多參賽者都是歌手等級，有堅定版的家家，也有唱歌像蕭煌奇老師的人，真的是臥虎藏龍！其實喜歡唱歌是件幸福的一件事，雖然有人為了獎金，期待有天能和你們在同個舞台上表演。」

參賽者打造泥娃娃。（相信提供）

30位參賽者有姊弟互為競爭對手，有人使出渾身解數、手作泥娃娃演唱丁噹的《泥娃娃》營造出毛骨悚然的氛圍，更有參賽者穿上霓虹蝴蝶戰袍，一出場就成為全場目光，他說：「因為丁噹即將在4月18日有演唱會，有華麗服裝，我也有準備。」唱到最後還模仿丁噹《你為什麼說謊》MV裡的舞蹈，唯妙唯肖演出，讓全場忍不住鼓掌叫好，蕭秉治說：「可以唱出這樣音質很棒！根本男生版的丁噹！」

參賽者穿上霓虹蝴蝶戰袍。（相信提供）

蕭秉治擔任複賽評審。（相信提供）

蕭秉治在大學時候曾參加過校園歌唱比賽，愛唱歌的他當時因為太緊張忘詞，因此他分享歌唱經驗，他說：「要有自信，有自信才有最好表現。」對於參賽者他也提供建議，包括選歌或是詮釋情感的收放，讓大家收獲滿滿。

《可以是朋友》歌唱大賽在複賽選出16組參賽者，3／15（日）15:00將於高雄夢時代百貨（幸福廣場）第三階段決賽，奪冠者可抱回10萬元等好禮。

