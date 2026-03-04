自由電子報
娛樂 最新消息

男星為台劇唱紅多首OST 消失台灣多年突爆喜訊「升格二寶爸」

何維健正式升格「二寶爸」。（組合照，翻攝自IG）何維健正式升格「二寶爸」。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕新加坡歌手何維健憑《當我知道你們相愛》一曲走紅，去年10月才公開老婆懷第2胎的好消息，如今再度迎來人生重要時刻。何維健老婆於上月27日在醫師建議下提前生產，順利於百匯東岸醫院誕下2.74公斤健康女寶寶，母女均安，他也正式升格「二寶爸」，喜訊曝光後引發粉絲祝福。

何維健去年10月8日透過社群曬出老婆超音波照，宣布即將迎來第2個孩子，當時還開心表示「Nori要當姐姐了！」分享家庭即將迎來新成員的喜悅。2020年宣布結婚的何維健，2022年迎來愛女Nori，如今女兒已滿3歲，再度迎來新生命，原本預產期落在今年3月，他當時也幽默說，「不好意思突然嚇到大家了，但我們3月份開始又有得忙了！」如今孩子提前報到，也讓一家人提早迎接幸福時刻。

談到迎接小女兒誕生的心情，何維健感性表示，自己為老婆Jellies感到非常驕傲，「這段懷孕過程她承受了很多，而我能做的只是盡量分擔一些，同時幫Nori做好成為姐姐的準備。」如今母女平安，何維健也直呼一家人已準備好迎接家庭新篇章。

至於小女兒暱稱「Shari」的由來，何維健笑說一家延續壽司元素命名的趣味，家中愛犬名為Uni（海膽），大女兒暱稱Nori（日式海苔），而Shari在日文中意指「壽司米」，象徵一家人的溫馨連結。成為二寶爸後，何維健坦言對家庭有更深體悟，也相信角色轉變將為創作帶來更多情感，未來希望透過音樂分享更多關於家庭與幸福的故事。

點圖放大body

