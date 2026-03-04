崩潰！八三夭遇重大災難 心血付之一炬悲痛心情曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違4年，八三夭即將推出第六張專輯《沒有翅膀的人》，製作過程中竟遭遇一場大災難，錄音室的電腦硬碟死亡，錄好的6首歌全部消失，讓十分忙碌的八三夭崩潰之餘，只能打起精神、重頭再來。

八三夭將推出第六張專輯

。（索尼提供）

新專輯邀請到好友瘦子E.SO與彈殼Danko加入，打造出跨界合作的歌曲，抒情主打歌《你就是我無可替代》更是八三夭式的傷心情歌，一擊擊中人心深處的痛，製作期間，八三夭也遇上錄音室電腦硬碟死亡的慘劇，已錄好的6首歌就這樣付之一炬，他們只能百忙之中熬夜重錄。八三夭也是在自己的錄音室裡，調整母帶到最後一刻、截止日期的深夜一點才交出帶子，成員們開心喝下屬於他們的殺青酒，

《沒有翅膀的人》專輯主視覺中，五位成員躺在飛機的機翼上，「飛行器」成為核心概念的象徵，這也是八三夭在「沒有翅膀的人」巡迴演唱會裡使用的主要元素，八三夭表示，人類沒有翅膀，卻渴望飛翔，所以我們創造出飛機，飛向天空。就像每個小人物努力活著、努力改變、飛向夢想的遠方。

為了讓粉絲能第一時間感受到新專輯中歌曲的現場演唱魅力，八三夭將在發片當天、3/6舉辦《沒有翅膀的人》新專輯首唱會，預計演唱多首專輯內歌曲，和粉絲分享打造新專輯的過程和心情，並透過LINE TODAY直播，讓無法到場的粉絲朋友都能一起體驗到新專輯的感動。

