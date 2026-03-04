元宵夜《極限返航》點燈吸人潮 太空艙閃耀啟航

萊恩葛斯林主演新片《極限返航》在北美試映爆好評。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕改編自《絕地救援》原著作者全新科幻小說的電影鉅作《極限返航》，由男神萊恩葛斯林領銜主演，為迎接這場橫跨星際的人類救援任務，發行該片的索尼影業特別選在元宵節（昨）晚於西門町舉辦「太空艙啟航點燈儀式」，結合高科技燈光秀與快閃太空人宇宙漫步舞蹈演出，打造沉浸式星際場景，吸引大批民眾到場共襄盛舉。

《極限返航》選在元宵節於西門町盛大舉辦「太空艙啟航點燈儀式」，主持人黃豪平帶領觀眾一起倒數計時。（索尼影業提供）

活動在主持人黃豪平熱力帶動下掀起高潮，全場觀眾齊聲倒數，四名太空人站上啟動儀式台，隨著巨型太空艙裝置瞬間點亮，耀眼光芒劃破夜空，象徵電影中肩負人類最後希望的「聖母計畫」正式啟航。未來感十足的聲光效果與舞蹈演出交織，讓西門町街頭彷彿化身浩瀚宇宙，現場氣氛沸騰。

當晚片商更推出限量「太空艙小燈籠」，巧妙融合傳統燈節意象與科幻元素。民眾只要拍下自己「登入太空艙」的畫面並分享至社群平台，即可獲得限定燈籠一只，為節慶增添話題與紀念價值。即日起至3月10日於喜樂時代影城今日店粉絲頁分享活動照片，還有機會抽中特映會電影票，一人中獎兩人同行，搶先見證震撼宇宙救援任務。

《極限返航》「太空艙啟航點燈儀式」，快閃太空人宇宙漫步舞蹈。（索尼影業提供）

電影由奧斯卡最佳動畫片《蜘蛛人：新宇宙》系列鬼才主創菲爾洛德與克里斯多福米勒聯手執導，日前已於北美進行小規模試映，首波口碑迅速在社群平台延燒。影評人盛讚本片為「必看太空史詩」，更有評論指出這是「2026年第一部偉大的商業鉅片」。

外媒大讚片中震撼攝影畫面直指星辰，而萊恩葛斯林的演出則穩穩錨定全片情感核心，展現「銀河等級的魅力」。亦有影評強力推薦IMAX版本，直言本片是「為大銀幕而生的終極體驗」。多家媒體更預測，《極限返航》有望在下一屆奧斯卡成為矚目焦點。

《極限返航》「太空艙啟航點燈儀式」引爆人潮瘋搶限量太空艙小燈籠。（索尼影業提供）

該片描述萊恩飾演的國中科學老師在距離地球數光年的太空船上甦醒，卻對自身身分與來此原因毫無記憶。隨著記憶逐步拼湊，他發現自己肩負解開神祕物質導致太陽衰亡的關鍵任務。在孤絕無垠的宇宙深處，他意外與外星生命建立聯繫，這段跨越物種的友誼，成為人類存亡的最後希望。《極限返航》將於3月18日搶先全美在台上映。

