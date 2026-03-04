自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家專訪3-3）從蝙蝠俠到成為怪物！克里斯汀貝爾走進《科學新娘！》赤裸核心

潔西伯克利 x 導演瑪姬葛倫霍專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《科學新娘！》不只是重新詮釋經典角色，更是一場關於「怪物性」的深度探索。但在這場探索之中，除了編導瑪姬葛倫霍和女主角潔西伯克利，承載怪物靈魂重量的，還有瑪姬昔日的演員搭檔克里斯汀貝爾。

瑪姬葛倫霍（右起）在《科學新娘！》片場指導潔西伯克利、克里斯汀貝爾。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（右起）在《科學新娘！》片場指導潔西伯克利、克里斯汀貝爾。（華納兄弟提供）

導演瑪姬坦言，她長久以來對「怪物」著迷，不只是電影裡張牙舞爪的形象，而是存在於這個時代、也存在於每個人內心深處的怪物性，「我對我在自身之外看到的怪物性很感興趣，也對我在內心深處看到的怪物性很感興趣。那種令人驚懼、卻真實存在的東西。」

而這樣的探問，若沒有一位願意毫無保留暴露脆弱的演員，是無法成立的，於是瑪姬找來了曾在《黑暗騎士》合作的克里斯汀貝爾。她回憶當時合作都是演員，多年後她成為導演，而他則必須將自己完全交出，「那真的完全不同，當年我們的孩子都還還很小，我喜歡他，但並不是真的認識他。為了完成這部電影，我們必須真正彼此了解。」

克里斯汀貝爾（上）在《科學新娘！》復活潔西伯克利飾演的遇害女子。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾（上）在《科學新娘！》復活潔西伯克利飾演的遇害女子。（華納兄弟提供）

這一次，貝爾不再只是演出一個角色，而是必須成為一個內在撕裂的人——孤獨、執迷、渴望愛，卻也可能殘酷、盲目、自私。瑪姬形容，真正優秀的演員會帶著一顆毫無保留的心走進片場，「他就是那樣。他帶著一顆毫無保留的心走進片場，而我接住了它，細心地呵護著。」這句話聽起來溫柔，但實際上意味著極高風險。

當一位像貝爾這樣以投入與轉化聞名的演員，選擇不保護自己、不設安全網，那個角色就會變得極度真實，也極度危險，正如《科學新娘！》核心台詞「我寧願不要。」對片中的新娘而言是一種自我宣言，但對貝爾所飾演的「科學怪人」法蘭克而言，則像一把利刃，劃開了他的自我認知，他創造、他渴望、他自認為在給予愛，卻被迫看見自己內心的怪物。

克里斯汀貝爾在《科學新娘！》化身科學怪人。（華納兄弟提供）克里斯汀貝爾在《科學新娘！》化身科學怪人。（華納兄弟提供）

這種心理層面的崩解，需要一位能夠同時展現權力與脆弱的演員，瑪姬說自己沒有為他設計框架，「那會扼殺生命力」，而是選擇與演員一起走鋼索。而貝爾身為演員，不想只被保護著，也願意被推向邊緣，彷彿打破演員與導演的關係，成為藝術家之間的坦誠交換，「你願意承受我的脆弱，我也願意承受你的質疑。」在這樣的合作中，「怪物」不再只是恐怖象徵，而成為一種誠實。

在《科學新娘！》裡，貝爾不是單純扮演怪物，他讓觀眾看見，怪物其實是一個渴望被愛、卻不知道如何去愛的人。瑪姬形容這一切是關於慾望、關於孤獨、關於自以為是的愛。當新娘說出「我寧願不要」，是一種自由的開始，但當那句話落在貝爾飾演的角色身上，則是一場自我崩塌。

瑪姬葛倫霍（中）很開心找到克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利一同演出《科學新娘！》。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（中）很開心找到克里斯汀貝爾（左）和潔西伯克利一同演出《科學新娘！》。（華納兄弟提供）

瑪姬形容：「他必須面對自己創造的一切，是否只是為了填補內在空洞？而這種對自我的凝視，才是電影真正危險的地方。」她說自己對怪物感興趣，是因為那讓我們有機會凝視自己，而那份毫無保留的投入，使整部電影成為一次沒有保護網的創作實驗。

當導演願意承接演員的脆弱、當演員願意讓角色撕開自己，怪物終於有了心臟。而那顆心臟，是跳動的。

《科學新娘！》全台上映中。

（全文完）

相關新聞：

（獨家專訪3-1）奧斯卡影后最大熱門是她！潔西伯克利《科學新娘！》狂野蛻變順流而上

（獨家專訪3-2）「她是我的史柯西斯」潔西伯克利合作瑪姬葛倫霍 宛如跳動的心相遇

