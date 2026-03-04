（獨家專訪3-2）「她是我的史柯西斯」潔西伯克利合作瑪姬葛倫霍 宛如跳動的心相遇

潔西伯克利 x 導演瑪姬葛倫霍專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕演而優則導的好萊塢才女瑪姬葛倫霍執導新片《科學新娘！》，身兼導演與編劇，提到當初拍攝《失去的女兒》第一次見到潔西伯克利，辨識感幾乎就在一瞬間，「她說的是我的語言，我當時就覺得我們是藝術上的姊妹。」瑪姬回憶道，「也許花了一點時間才完全確認，但那種直覺很清楚。」

瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利一同宣傳《科學新娘！》，形容她是自己的藝術姊妹。（華納兄弟提供）

這份默契在《科學新娘！》中徹底綻放。若說《失去的女兒》是一場試探，那麼這一次則是一場全然的並肩作戰，瑪姬形容：「這次她所完成的工作，比之前更加危險、狂野，也更真切動人。我們兩個都成長了，那份成長在電影裡是看得見的。」

潔西則用一幅畫來形容兩人的關係，那是墨西哥女畫家、社會活動家芙烈達卡蘿畫中並肩而坐的兩個自己，心臟裸露而跳動。「我們每隔幾週就會傳那張畫給彼此。兩個心臟跳動的女人，分享著同樣的好奇心，也許觀點不同，但彼此理解。」

瑪姬葛倫霍（右）和潔西伯克利再度合作《科學新娘！》直說兩人都有所成長。（華納兄弟提供）

瑪姬形容那是一種祝福，潔西也認同兩人彷彿成為容器般，去承接那些自己可能有些害怕釋放的部分，「能和一位我深深尊敬、欽佩並全心全意愛著的女性共享這樣的關係，真的非常令人興奮。」她更感性說到「她就像是我的馬丁史柯西斯。」

既然合作如此契合，但被問到潔西是否是她的「繆思」，瑪姬卻否定這個詞，「我覺得『繆思』不夠尊重她。她是我的創作夥伴，是在這部作品裡真正並肩作戰的搭檔。」潔西也毫不掩飾自己的情感：「她是我生命中最重要的女人之一，以一種我從來沒有想過可能的方式喚醒我。」宛如在片中被喚醒的「新娘」。

潔西伯克利在《科學新娘！》展現狂野演出。（華納兄弟提供）

潔西也提到，瑪姬如何在片場提出毫不妥協的問題，無論對自己、對演員、對整個劇組，彷彿逼迫所有人誠實，「我越努力演戲，就越不想戴上面具，和她合作，你會想挖掘最深層的自我。那個從未被賦予聲音的部分。」兩人之間的工作方式甚至近乎直覺。有時瑪姬會在耳邊低語，有時會直接對潔西喊出指示，像在一場發燒的夢中創作。

兩人的合作無間不僅體現在訪問時的狀態、電影呈現出來的樣貌，不僅僅是導演與演員的階層關係，而是一種並行的藝術實驗，宛如潔西形容的──兩顆心臟在同一個節奏裡跳動。

《科學新娘！》全台上映中。

