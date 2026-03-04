自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（獨家專訪3-1）奧斯卡影后最大熱門是她！潔西伯克利《科學新娘！》狂野蛻變順流而上

潔西伯克利 x 導演瑪姬葛倫霍專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕愛爾蘭女星潔西伯克利今年憑藉《哈姆奈特》入圍奧斯卡影后，目前在獎季幾乎無敗績，被視為最有力的競爭者，與此同時，她也站在另一條更為險峻的創作河流之中，就是由瑪姬葛倫霍執導的《科學新娘！》。

瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利為新片《科學新娘！》接受本報專訪。（華納兄弟提供）瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利為新片《科學新娘！》接受本報專訪。（華納兄弟提供）

鎂光燈、預測、紅毯與獎季喧囂，對多數演員而言或許意味著壓力與期待，但潔西的回應卻異常平靜，「我就是順流而上吧！今天在這條河裡，然後明天可能又會在另一條河裡，其實就是過著自己的生活，不預設任何事情。」

潔西先前已和《科學新娘！》導演瑪姬合作過《失去的女兒》，《哈姆奈特》則和金獎導演趙婷合作，對此她直呼很榮幸能參與這些不可思議的電影，「也讓我有機會能與這些拍出偉大作品的女性並肩而立，至於會發生什麼，就讓它發生吧。」

潔西伯克利在《科學新娘！》化身怪物新娘。（華納兄弟提供）潔西伯克利在《科學新娘！》化身怪物新娘。（華納兄弟提供）

接受專訪不抓取、不抗拒的姿態，與潔西在《科學新娘！》中幾近「爆裂」的表演形成鮮明對比。片中的她，既狂烈又脆弱，既危險又純粹，是一種幾乎沒有退路的演出，對此她坦言，「第一次讀到劇本時，其實我感到恐懼，完全不知道該怎麼演這個角色，這是我讀完劇本後的第一個念頭。」

雖然產生恐懼感，但潔西也形容感覺像被電擊，「你不知道電流從哪裡來，但你不得不一再把劇本放下來，因為這個故事徹底震撼了我。」那是一種她從未讀過的語言，挑釁、充滿生命力，卻也赤裸而危險。她說自己感到興奮、被喚醒，「是一種我甚至無法意識是什麼的狀態。」

潔西伯克利（右）再度和瑪姬葛倫霍合作《科學新娘！》直呼非常榮幸。（華納兄弟提供）潔西伯克利（右）再度和瑪姬葛倫霍合作《科學新娘！》直呼非常榮幸。（華納兄弟提供）

電影雖由瑪姬編劇，但故事源頭來自瑪麗雪萊筆下被創造、被遺棄、被關起來的孤獨怪物，只渴望有人陪伴。《科學新娘！》則將焦點轉向那位幾乎從未真正被書寫過的「新娘」。「這是一個愛情故事。」潔西說，「就像《我倆沒有明天》那樣的愛情故事，而且是有史以來最像駭人怪物的愛情故事。」

對潔西而言，這不只是角色挑戰，而是一場必須全然投入的創作冒險。她形容這部電影像一個巨大的沙坑，在史詩般的風景中創作，充滿選擇與未知。「我們必須主動選擇如何以藝術家的身分創作，而不是被動地照著劇本演。大多數時間都在完全的未知狀態裡，但同時也必須懷抱著完全的信念。」

潔西伯克利宣傳《科學新娘！》，對於獎項平常心以對。（華納兄弟提供）潔西伯克利宣傳《科學新娘！》，對於獎項平常心以對。（華納兄弟提供）

當外界談論她是否即將迎來事業高峰時，她卻只談當下，包括孩子、生活、河流與未知。或許，那正是她能夠承擔如此狂野角色的原因。因為她沒有抓住結果，而是選擇進入過程。

《科學新娘！》全台上映中。

（文未完待續）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中