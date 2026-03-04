（獨家專訪3-1）奧斯卡影后最大熱門是她！潔西伯克利《科學新娘！》狂野蛻變順流而上

潔西伯克利 x 導演瑪姬葛倫霍專訪影片：

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕愛爾蘭女星潔西伯克利今年憑藉《哈姆奈特》入圍奧斯卡影后，目前在獎季幾乎無敗績，被視為最有力的競爭者，與此同時，她也站在另一條更為險峻的創作河流之中，就是由瑪姬葛倫霍執導的《科學新娘！》。

瑪姬葛倫霍（左）和潔西伯克利為新片《科學新娘！》接受本報專訪。（華納兄弟提供）

鎂光燈、預測、紅毯與獎季喧囂，對多數演員而言或許意味著壓力與期待，但潔西的回應卻異常平靜，「我就是順流而上吧！今天在這條河裡，然後明天可能又會在另一條河裡，其實就是過著自己的生活，不預設任何事情。」

潔西先前已和《科學新娘！》導演瑪姬合作過《失去的女兒》，《哈姆奈特》則和金獎導演趙婷合作，對此她直呼很榮幸能參與這些不可思議的電影，「也讓我有機會能與這些拍出偉大作品的女性並肩而立，至於會發生什麼，就讓它發生吧。」

潔西伯克利在《科學新娘！》化身怪物新娘。（華納兄弟提供）

接受專訪不抓取、不抗拒的姿態，與潔西在《科學新娘！》中幾近「爆裂」的表演形成鮮明對比。片中的她，既狂烈又脆弱，既危險又純粹，是一種幾乎沒有退路的演出，對此她坦言，「第一次讀到劇本時，其實我感到恐懼，完全不知道該怎麼演這個角色，這是我讀完劇本後的第一個念頭。」

雖然產生恐懼感，但潔西也形容感覺像被電擊，「你不知道電流從哪裡來，但你不得不一再把劇本放下來，因為這個故事徹底震撼了我。」那是一種她從未讀過的語言，挑釁、充滿生命力，卻也赤裸而危險。她說自己感到興奮、被喚醒，「是一種我甚至無法意識是什麼的狀態。」

潔西伯克利（右）再度和瑪姬葛倫霍合作《科學新娘！》直呼非常榮幸。（華納兄弟提供）

電影雖由瑪姬編劇，但故事源頭來自瑪麗雪萊筆下被創造、被遺棄、被關起來的孤獨怪物，只渴望有人陪伴。《科學新娘！》則將焦點轉向那位幾乎從未真正被書寫過的「新娘」。「這是一個愛情故事。」潔西說，「就像《我倆沒有明天》那樣的愛情故事，而且是有史以來最像駭人怪物的愛情故事。」

對潔西而言，這不只是角色挑戰，而是一場必須全然投入的創作冒險。她形容這部電影像一個巨大的沙坑，在史詩般的風景中創作，充滿選擇與未知。「我們必須主動選擇如何以藝術家的身分創作，而不是被動地照著劇本演。大多數時間都在完全的未知狀態裡，但同時也必須懷抱著完全的信念。」

潔西伯克利宣傳《科學新娘！》，對於獎項平常心以對。（華納兄弟提供）

當外界談論她是否即將迎來事業高峰時，她卻只談當下，包括孩子、生活、河流與未知。或許，那正是她能夠承擔如此狂野角色的原因。因為她沒有抓住結果，而是選擇進入過程。

《科學新娘！》全台上映中。

（文未完待續）

