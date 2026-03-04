演藝圈大韭菜！潘若迪「買房金」全賠光 聽信大老闆報牌慘虧400萬

潘若迪聽信大老闆報明牌，慘賠400萬血淚教訓。（中天電視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》明（5日）晚將播出藝人慘痛的投資經驗。潘若迪自爆股齡20年，曾聽信大老闆的「內部消息」，以為能靠幾張明牌賺進買房結婚的頭期款。沒想到他以400元買入的股票，雖然一度飆到1200元天價，卻因為他沒賣而一路跌到剩40元，原本要買綠地美房的錢，最後自嘲變成了「住在股市裡」，因為帳面綠地佔了90%，400多萬瞬間蒸發。

巫苡萱當沖慘賠300萬，深夜邊睡邊流淚。（中天電視提供）

股齡僅5年的巫苡萱，曾靠台積電嚐到甜頭，卻在疫情期間因貪心投入當沖，慘遭「航海王」套牢，帳面一度慘賠300多萬。她感嘆想到跳一場球賽才賺多少錢，心痛到天天一邊睡覺一邊流眼淚，最後心一橫將所有賠錢貨出清，目前只敢守著台積電等翻身。

趙正平退明牌群組「靠第六感」玩股。（中天電視提供）

相較於前兩位的慘賠，趙正平則展現了不同的操作風格。他曾加入明牌群組觀察，雖有獲利但自覺缺乏自主能力，決定退群靠「第六感」闖蕩。他曾豪砸40萬買入50張面板股想當大戶，結果發現該類股漲幅極小，最後認賠出場。入市15年的他，在經歷過挫折後轉為穩定型投資，目前大約小賺100萬，成為現場少數沒被財神爺徹底拋棄的來賓。

