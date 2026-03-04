48歲徐懷鈺變成這樣 驚揭童年被強迫辛酸內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕平民天后徐懷鈺昨過48歲生日，駐顏有術的她超級凍齡，完全看不出真實年紀，生日這天也驚喜推出新歌。

徐懷鈺48歲生日推出新歌。（滾石唱片提供）

徐懷鈺攜手Yuki Band親自譜曲，並邀請金曲作詞人葛大為量身打造全新單曲《幸好》。這首歌從她自身視角出發，打破外界長年以來的既定印象與標籤，也卸下公眾視野中看似堅強的盔甲。

從小扛起家計責任、在現實壓力下被迫「急促長大」的心境，那些跌跌撞撞的歲月，都透過她真摯且富有故事感的聲線娓娓道來。《幸好》並非沉溺於傷痕，而是在理解世界後，學會原諒自己緊張與不安。

徐懷鈺錄製時強調「情緒優先」，刻意保留略帶顫抖與呼吸感的聲音細節，不追求過度修飾，而是留下當下最真實的狀態。副歌幾乎一氣呵成，如同深夜錄音室裡的一場對話。她分享印象最深刻的是第二次調整曲調後，發現演唱更具挑戰性，「那時覺得很好聽也堅持要這樣，但葛大寫了非常漂亮又文藝青年的詞，在編排上也做出很多不同花樣，所以演唱上比較有挑戰，不過整體都有寫進我的心坎裡！」難度與情感並存，也讓歌曲更貼近她此刻的心境。

徐懷鈺駐顏有術，看來非常凍齡。（滾石唱片提供）

歌曲尾聲特別加入大合唱段落，成為全曲情感的高潮。徐懷鈺回憶，當時在錄音室反覆聆聽，總覺得少了些什麼，與製作老師討論後決定加入弦樂與合唱元素。「剛好過去曾被問及管樂合作的可能性，突然想起國中合唱團的時光。」因此她在最後一句「我們不都一樣」之後鋪陳合唱，讓情緒更具包覆感。「其實我們都一樣，生活裡都有很多喜怒哀樂。家家有本難念的經，多難念只有自己知道。」她表示，希望不論遭遇什麼，都能在心裡浮現那句：「幸好有你，幸好遇見你。」

3月3日是徐懷鈺的生日，她選在這個象徵新生與重啟的日子推出《幸好》，讓歌曲成為一份別具意義的生日禮物。她坦言：「這個禮物不僅是送給自己，也送給一路陪伴我的歌迷朋友。」

