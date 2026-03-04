自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

48歲徐懷鈺變成這樣 驚揭童年被強迫辛酸內幕

〔記者陽昕翰／台北報導〕平民天后徐懷鈺昨過48歲生日，駐顏有術的她超級凍齡，完全看不出真實年紀，生日這天也驚喜推出新歌。

徐懷鈺48歲生日推出新歌。（滾石唱片提供）徐懷鈺48歲生日推出新歌。（滾石唱片提供）

徐懷鈺攜手Yuki Band親自譜曲，並邀請金曲作詞人葛大為量身打造全新單曲《幸好》。這首歌從她自身視角出發，打破外界長年以來的既定印象與標籤，也卸下公眾視野中看似堅強的盔甲。

從小扛起家計責任、在現實壓力下被迫「急促長大」的心境，那些跌跌撞撞的歲月，都透過她真摯且富有故事感的聲線娓娓道來。《幸好》並非沉溺於傷痕，而是在理解世界後，學會原諒自己緊張與不安。

徐懷鈺錄製時強調「情緒優先」，刻意保留略帶顫抖與呼吸感的聲音細節，不追求過度修飾，而是留下當下最真實的狀態。副歌幾乎一氣呵成，如同深夜錄音室裡的一場對話。她分享印象最深刻的是第二次調整曲調後，發現演唱更具挑戰性，「那時覺得很好聽也堅持要這樣，但葛大寫了非常漂亮又文藝青年的詞，在編排上也做出很多不同花樣，所以演唱上比較有挑戰，不過整體都有寫進我的心坎裡！」難度與情感並存，也讓歌曲更貼近她此刻的心境。

徐懷鈺駐顏有術，看來非常凍齡。（滾石唱片提供）徐懷鈺駐顏有術，看來非常凍齡。（滾石唱片提供）

歌曲尾聲特別加入大合唱段落，成為全曲情感的高潮。徐懷鈺回憶，當時在錄音室反覆聆聽，總覺得少了些什麼，與製作老師討論後決定加入弦樂與合唱元素。「剛好過去曾被問及管樂合作的可能性，突然想起國中合唱團的時光。」因此她在最後一句「我們不都一樣」之後鋪陳合唱，讓情緒更具包覆感。「其實我們都一樣，生活裡都有很多喜怒哀樂。家家有本難念的經，多難念只有自己知道。」她表示，希望不論遭遇什麼，都能在心裡浮現那句：「幸好有你，幸好遇見你。」

3月3日是徐懷鈺的生日，她選在這個象徵新生與重啟的日子推出《幸好》，讓歌曲成為一份別具意義的生日禮物。她坦言：「這個禮物不僅是送給自己，也送給一路陪伴我的歌迷朋友。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中