娛樂 最新消息

少棒小將為經典賽加油！李可心攜手兒少報告員「連珠炮」成亮點之一

〔記者林欣穎／台北報導〕由李可心擔任主播的小公視全新兒少國際新聞節目《新聞超小號》將於3月6日起每週五登場，攜手全台13歲以下特別報告員，用孩子的角度拆解國際大小事。從世界棒球經典賽到川普掀起的關稅戰，節目鎖定與生活息息相關的「新聞關鍵字」，讓國際議題不再艱澀，而是貼近、好懂又有趣。

《新聞超小號》力邀新世代意見領袖李可心擔任主播。（小公視提供）《新聞超小號》力邀新世代意見領袖李可心擔任主播。（小公視提供）

李可心擁有深厚國際新聞歷練，曾任《美國台灣觀測站》（US Taiwan Watch）共同編輯與Podcast主持人、台灣資訊環境研究中心IORG研究員，亦為《關鍵評論網》與天下《換日線》專欄作家，現為《敏迪選讀》、《斐姨所思》Podcast主持群與美商BowerGroupAsia分析師，並著有《爸媽離婚再婚教我的事》，合著《為什麼我們要在意美國》、《資訊判讀力》。

在節目中，李可心同時負責主播、國際新聞編譯與撰稿工作。她坦言，「亞洲67秒」是最具挑戰卻也最有趣的單元。「67」這個毫無明確意義的數字，因在網路爆紅，甚至被Dictionary.com評為2025年度代表字，成為美國α世代與台灣國中小學生間的迷因默契。她堅持背稿、不卡詞、親近鏡頭，更要在秒數內精準播報完成，首次錄製時緊張萬分，但也笑說：「這串67連珠炮真的很有魔性！」

首集「亞洲67秒」聚焦韓國，從政治、經濟、科技、生育率到流行文化與台灣對照，除了BTS與K-POP，連韓式證件照也入列。靈感竟來自李可心陪就讀大二妹妹拍攝韓式證件照的經驗，她看到成品驚艷不已，成為節目選題的趣味切角。這正是《新聞超小號》的核心精神——不做生硬新聞，而是兼具生活化，在傳遞知識的同時，兼顧人文關懷與價值思辨。

此外，適逢世界棒球經典賽3月5日開打，節目特別邀請世界少棒冠軍東園少棒小將為中華隊應援。有學生點名捕手林家正，大讚：「你很帥，打擊也很強！讓投手心穩下來，投進好球帶！」熱血發言讓李可心直呼感動。去年她與好友在家守著賽事，李可心也已經準備飛日本，投入棒球熱潮。

點圖放大header
點圖放大body

