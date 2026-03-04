詹雅雯淚灑靈堂！詹緒純生前叮嚀「不要哭」：雅雯要勇敢

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深音樂人詹緒純今（4）日舉行告別式，金曲歌后詹雅雯也特別現身靈堂送老友最後一面。兩人認識超過20年，從早期的演唱會到後來的電視錄影，都有詹老師參與的身影。詹雅雯受訪時數度哽咽，強忍淚水表示：「今天我是忍著眼淚來的，這是我對老師最後的送別。」

詹雅雯靈堂淚崩送別詹緒純。（記者胡舜翔攝）

詹雅雯回憶，詹緒純對她總是疼愛有加，即便在錄影現場繁忙之際，老師只要看到她，總會溫柔地幫她打氣：「每次錄影老師都會跟我說：『雅雯妳要卡勇敢，妳就會好起來，不要罵罵號（愛哭）』。」長輩般的關懷，讓詹雅雯至今感念在心。

詹雅雯讚詹緒純非常慈悲且包容。她透露，詹緒純不管是對線上大牌藝人，還是對初出茅廬的素人，始終保持謙卑、完全沒有架子，「只要上了台，老師就認定是藝人。他對素人非常包容，不管對方唱什麼 Key，他都會默默地定好音樂，幫他們唱得更好聽。」詹雅雯感性表示，老師是她音樂路上非常重要的養分。

得知老師走得很安詳，詹雅雯雖然心碎，但也以此提醒大眾人生的無常。她感慨人生就是過秒關，今年是馬年，希望大家能體會到，這個當下一定要更加把握。

