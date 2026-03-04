自由電子報
娛樂 最新消息

《超夜》音樂總監詹緒純告別式 孔鏘慟別40年老友 苗可麗揭暖心互動

〔記者傅茗渝／台北報導〕曾擔任《超級夜總會》音樂總監的資深音樂人詹緒純，於2月19日驚傳過世，今（4）日於台北市第二殯儀館懷愛館三廳舉行告別式。《超級夜總會》主持人苗可麗與樂隊老師孔鏘皆現身靈堂，含淚送別這位共事多年的老戰友，現場氣氛凝重哀戚。

孔鏘慟憶與詹緒純 40年兄弟情。（記者傅茗渝攝）孔鏘慟憶與詹緒純 40年兄弟情。（記者傅茗渝攝）

孔鏘受訪時神情哀傷，他回憶兩人情誼超過 40 年：「當年我們都在西門町上班，一人一塊地盤，後來慢慢在電視上合作。」他透露，詹老師近來因為身體吃不消，請辭了《超級夜總會》的工作，待在家裡玩數字遊戲休養，沒想到惡夢突如其來，讓昔日共事的畫面瞬間成了回憶。

孔鏘先前透過Line收到其家人的訊息，得知詹老師右手腫脹，進一步詢問才知是黃斑部病變與腦幹栓塞，「他過去對工作非常忠誠，朝九晚五錄影收工，生活單純、沒有花天酒地，在我們這行是標準的老樂手模範，這消息讓我們非常錯愕。」

孔鏘警覺真的不能太累，要把身體調到最好，現在會儘量把工作推掉，不得已才做，平時一年做一次健檢，有時半年感覺身體怪怪的就去檢查，好在目前健康無虞。最後他也感性對好友喊話：「詹仔，見你最後一面，在天國裡還是快樂地彈琴吧！撐一撐等著我們去，我們這群老朋友都來看你了。」

苗可麗感念詹緒純正能量鼓勵。（記者傅茗渝攝）苗可麗感念詹緒純正能量鼓勵。（記者傅茗渝攝）

與詹緒純在《超級夜總會》共事十幾年的苗可麗，提到詹緒純時滿是不捨。她分享兩人私下的互動，除了工作，老師每逢節日一定會傳祝福訊息或笑話給她。

苗可麗透露，詹緒純去年9月開始請假，當時說眼睛不舒服，大家都希望他去檢查原因，沒想到再見面已是告別。回想起錄影時光，苗可麗紅了眼眶：「在《超夜》錄影時，老師常給我很多鼓勵，常說『可麗妳今天讚！有夠厲害』，帶給我很多力量，跟他共事真的很愉快。」

面對老友離去，苗可麗表示詹緒純走得平靜，「到這年紀一直面臨這樣的狀態，能平靜離開是很大的福報。」

