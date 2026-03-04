劉怡萱不是最美小三？ 邱主任迷倒童仲彥被翻出

台北市前市議員童仲彥舊愛「邱主任」邱子玹（右）和男友王三郎（左）愛的高調。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王定宇3日遭爆疑奪人小三，被指頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱住所，引發婚外情質疑。

對此，王定宇澄清去年2月底已與妻子離婚，目前為單身狀態，絕無在婚內發生任何不正當行為；網紅「一級嘴砲技術士」則自曝與劉怡萱曾是同學，「只要被她盯上，任誰都會暈」，強調不會責怪王定宇並補充：「劉在大學時候就很正，你走過去會回頭看一眼的那種。」還語帶玄機說：「只要你睪固酮濃度正常的，你無法對她說NO。」

不過電視名嘴、資深媒體人王瑞德今（4）日凌晨在臉書發文酸：「E奶有什麼了不起？什麼有睪固酮的男人都無法不喜歡她？那是你見過的男人太膚淺、見過的女人太少了！恁北完全沒有感覺，就跟當年的邱主任一樣！」

談到「邱主任」，有網友昨早一步提及當年台北市前議員童仲彥已婚劈腿聯絡處主任邱惠美（現改名邱子玹），當時童仲彥驚吐經典名言：「看到邱主任，不喜歡她的話，那就不是男人了。」至今仍是政壇經典撩妹語錄。

