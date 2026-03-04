自由電子報
娛樂 最新消息

「北一女神」蔡瑞雪高調情史盤點！才喊遇渣男快跑 轉身爆不倫戀

蔡瑞雪近日到北海道滑雪。（翻攝自IG）蔡瑞雪近日到北海道滑雪。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕從網路節目《校花點點名》走紅的蔡瑞雪，當年被封為「北一女神」，一夕爆紅後索性放下大學課業、轉戰YouTube，全力衝刺演藝事業。不過比起作品，她的戀情更容易搶走版面，今爆出和已婚《GQ》編輯長凱文婚外情，她至今尚未回應，也把自己IG留言全關掉。

王以綸現在都在中國發展。（翻攝自IG）王以綸現在都在中國發展。（翻攝自IG）

至於過往戀情，她曾和同為藝人的王以綸、孫麥傑高調交往過。2019年，蔡瑞雪被爆出與SpeXial成員王以綸交往，2020年情人節大方認愛，甜喊「遇到對的人，每天都是情人節」，社群隔空放閃完全不手軟。只是隨著男方將事業重心轉往中國拍戲，聚少離多成了致命傷，兩人於同年12月分手，蔡瑞雪親口證實：「好幾個月沒見面，其實分開滿久了。」她也坦言短期內不想再和圈內人談戀愛，因為「真的太沒隱私」。

接著登場的，則是她與富二代孫麥傑的戀情。2023年兩人被拍到當街親吻、抱抱，隨後大方認愛，IG上「男友視角」、「女友視角」輪番上陣，甜度破表，一度被外界看好直奔終點。

沒想到2024年10月卻驚傳分手，外傳與男方家人反對有關。對此，蔡瑞雪曾說自己沒有豪門夢，而孫麥傑事後低調表示分手難免有情傷，但雙方都已慢慢走出來，仍能正常交談。劇情卻在去年5月再度反轉，兩人又被直擊街邊親密互動，互動宛如熱戀情侶，是否「轉為地下情」引發討論，男方經紀人僅回應分分合合就是緣分，外界無從置喙。

蔡瑞雪（左）過往和孫麥傑高調放閃。（資料照，翻攝自IG）蔡瑞雪（左）過往和孫麥傑高調放閃。（資料照，翻攝自IG）

其實去年10月、蔡瑞雪29歲生日時，她就已對感情下了註解，發文高調宣告「單身快樂」，並感性寫下：「謝謝過去的經歷，讓我學會放下不健康的關係。」隨後她開啟限時問答與粉絲互動，被問到「怎麼和孫麥傑分手？」她一針見血回應：「不要相信發誓，要相信行為，經歷過欺騙，才知道誠實有多重要。」

粉絲再追問「如何放下背叛妳的男友？」她更以過來人口吻自嘲回擊：「遇到渣男快跑，會犯錯的人只會一錯再錯。」至於擇偶條件？蔡瑞雪也列出超清楚底線：「不能說謊、不劈腿、要獨立。」並強調現階段把重心放在工作與自我成長，愛情不再是人生唯一主線，只是這些話對照目前感情，略顯諷刺。

