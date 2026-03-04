自由電子報
娛樂 最新消息

王定宇傳搞上E奶小三 名嘴酸諷太膚淺

王定宇表示目前自己為單身狀態，沒有婚內發生任何不正當事情。（記者劉信德攝）王定宇表示目前自己為單身狀態，沒有婚內發生任何不正當事情。（記者劉信德攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民進黨立委王定宇3日遭《鏡週刊》爆料疑涉「奪人小三」，頻繁出入自稱愛爾麗集團執行長劉怡萱住所，遭疑有婚外情。

王定宇隨後反控此事源於一名富商涉嫌性侵女員工未遂而轉移焦點；遭影射的愛爾麗集團創辦人常如山則發聲明駁斥，強調指控子虛烏有，否認有任何性侵行為。

今（4）日凌晨，電視名嘴、資深媒體人王瑞德在臉書發文酸：「E奶有什麼了不起？什麼有睪固酮的男人都無法不喜歡她？那是你見過的男人太膚淺、見過的女人太少了！恁北完全沒有感覺，就跟當年的邱主任一樣！」

名媛劉怡萱（右）昨成為話題焦點。（資料照）名媛劉怡萱（右）昨成為話題焦點。（資料照）

王定宇昨被爆與擁有32E好身材的劉怡萱交往，女方還是愛爾麗集團董事長常如山的地下情人，卻因被發現與王定宇偷情，指控常如山性侵，撲朔迷離的三角關係讓外界看了傻眼。

週刊報導指出，王定宇頻繁出入名媛劉怡萱位於台北吳興街、台南住所甚至過夜，更指劉怡萱與常如山交往期間，收受常提供的三間豪宅、瑪莎拉蒂、保時捷兩輛名車、名錶、項鍊還有出國旅費、信用卡費等。王被問及此事則指是一位富商涉嫌性侵女員工未遂，刻意藉此轉移焦點來抹黑他。

