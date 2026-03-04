景氣不好怎麼辦？ 486先生：老闆不能喊苦，只能硬撐

486先生身為老闆，今天透早在臉書發文分享經驗談。（翻攝自陳延昶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中小企業經營的辛苦嗎？團購電商名人「486先生」陳延昶最有感，許多人覺得老闆好當，486先生坦言：「其實老闆真的非常辛苦。」強調尤其是中小企業，必須要跟大財團競爭，「大家的條件都一模一樣，是中小企最辛苦與不利之處。」

今（4）日透早天還沒亮，486先生不藏私在臉書發文以自己公司為例，分享中小企業經營真的很辛苦，他以公司54位同仁（包含2名身障夥伴）為例，隨機抽樣老、中、青三代6位同仁的成本，包括帳面月薪合計35.75萬，年度固定年薪500.5萬（保障14個月），勞健保/勞退（16%）80萬，員工意外醫療險3.2萬健檢費用（含配偶）15.7萬，以及員工旅遊約36萬，他說：「6人年度總成本635.5萬元。」

至於486先生本人，他身為老闆，直言是全公司唯一沒領薪水的人，更說全公司真正做牛做馬的就是他，「每天一大清早就要起來打拚，你說我壓力大不大？很多人只看到營收，沒有看到成本。」

486先生分析公司54個人，不是54個數字，是54個家庭，每個月薪資不能晚一天，勞健保不能少一塊，「員工出事公司要負責，景氣不好，老闆不能喊苦，只能硬撐。」

