娛樂 最新消息

七仙女揭幕大S雕像獨缺Makiyo 友情生變原因曝光

大S紀念碑揭幕，蔡康永（右起）、具俊曄、賈永婕、范曉萱、小S、許雅鈞、范瑋琪、陳建州在雕像前合照。（記者潘少棠攝）大S紀念碑揭幕，蔡康永（右起）、具俊曄、賈永婕、范曉萱、小S、許雅鈞、范瑋琪、陳建州在雕像前合照。（記者潘少棠攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕已故「大S」徐熙媛去年2月2日在日本驟逝，雕像落成紀念儀式在上個月初舉行，「七仙女」成員小S、范曉萱、吳佩慈、阿雅、范瑋琪都出席，卻獨缺「Makiyo」川島茉樹代。

《鏡週刊》報導，Makiyo並未受邀大S雕像落成紀念儀式，目前她也因積欠3萬6千元房租遭房東提告「強制退租」；報導指出，Makiyo僅受邀拍攝紀念儀式播放影片，且她被告知這是家人私下活動，所以沒邀她參加。

Makiyo缺席大S紀念雕像揭幕典禮。（資料照，記者林欣穎攝）Makiyo缺席大S紀念雕像揭幕典禮。（資料照，記者林欣穎攝）

尷尬的是，Makiyo事後才看到原來不只S家，還有一票藝人都現身，連與Makiyo鬧出友情生變的楊丞琳都受邀，七仙女竟還獨缺Makiyo，引發揣測。

據了解，Makiyo當年因醉打司機導致事業重挫，一直到Ma媽病逝、婚姻僅維持14個月告終，一路上大S曾多次伸出援手，Makiyo也曾公開感謝大S：「像俠女一樣的大姐」。

對於缺席大S雕像落成紀念儀式，Makiyo透過經紀人表示，有拍影片給大S，未來也會找時間去金寶山悼念。

點圖放大
點圖放大

