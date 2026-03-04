真實「搶屍案」搬上大銀幕！片名靈感竟是陳雷國民神曲

〔記者許世穎／台北報導〕以金馬最佳紀錄片《由島至島》震撼影壇的導演廖克發，最新劇情長片《人生海海》正式宣布定檔。電影取材自真實發生的「搶屍案」，將大馬特有的多族群與宗教矛盾轉化為黑色幽默。

陳雪甄以《人生海海》獲金馬評審團「15 票一致通過」勇奪最佳女配角。（甲上提供）

該片在去年底第62屆金馬獎大放異彩，一舉入圍最佳劇情片、導演、女配角、原著劇本及原創電影音樂 5 項大獎，其中，陳雪甄更獲評審團「15 票一致通過」，以壓倒性實力勇奪最佳女配角，她在台上淚崩告白：「走了 17 年，我終於站上來了！」真摯感言至今仍是影迷心中最動人的金馬瞬間。

電影的故事從一場父親的喪禮展開，描述三兄妹在悲傷之際，竟遭遇宗教局強行介入企圖帶走遺體，引爆一場荒誕至極的家庭風暴。除了金馬獎加持，本片更橫掃國際影展，正式入選東京影展「World Focus」、夏威夷、波蘭五味、聖地牙哥亞洲影展等重要單元，備受國際矚目。

《人生海海》描述三兄妹在喪禮遭遇宗教局強行介入，企圖帶走父親遺體。（甲上提供）

談及片名由來，導演廖克發透露靈感正是源自陳雷經典名曲《歡喜就好》，他表示：「每個人在人生不同階段，都會有努力拚搏後仍敵不過命運的時刻，這時就安慰自己『人生海海』，然後再試著往前走一步，也許跨得過去。」導演以黑色幽默筆觸，串聯走私客往事、南洋榴槤等記憶碎片，層層堆疊出關於離散、認同與歸屬的複雜面向，在笑與荒謬之間，留下難以忽視的情感重量。《人生海海》將於4月2日在台上映。

