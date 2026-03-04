《失樂園》揭育幼院暗角 兒少18歲離院後掀論戰

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《失樂園》聚焦育幼院與高風險家庭孩子，將平常被忽略的角落，攤在大銀幕前。

該片由蔡銀娟執導、編劇，李志薔與李怡芳監製的作品，集結范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧領銜主演，題材部分取材自深度報導《廢墟少年》，直面育幼院、兒少犯罪與18歲離院後的生存現實。

曾敬驊（左）在《失樂園》中飾演育幼院少年。（冬候鳥電影、文策院提供）

導演蔡銀娟直白表示：「希望透過電影，讓更多人看見那些正在下墜的人。」形容「失樂園」原意是天使墜落、惡魔誕生之地，而片中角色，有些正是在制度與環境夾縫中，被推向深淵。

片中一幕讓人心碎，洪君昊飾演的小男孩蕭治和被誣指偷竊，不論怎麼解釋，都只換來冷眼與推打。那種「明明沒做卻沒人相信」的絕望，成為電影情緒的縮影。

曾敬驊飾演住過育幼院、18歲離院後回到貧困家庭的YANG，他坦言：「這些故事，也許此刻就在某個角落發生。我們能用什麼樣的距離去靠近他們？」

丁寧（左）嘆為母後更懂身為家長的重要性。（冬候鳥電影、文策院提供）

最讓觀眾意外的，還有社工的崩潰；丁寧飾演育幼院主管「丁主任」，一段台詞幾乎成為本片預告裡的情緒炸點。當外界輕描淡寫說「晚上只是陪孩子睡覺，很輕鬆吧？」她反問：「生輔員每兩三個小時巡房，等孩子睡著才能洗澡、寫報告，這樣叫輕鬆嗎？」一席話像在質問整個社會。

丁寧身為母親，表示演完這角色後，對社工更加敬佩。「他們其實在做著類似父母的工作，只是常常沒有掌聲。」范少勳則飾演滿懷理想的社工蔡仁興，他形容角色像是帶著觀眾走進體制裡，看見理想如何在現實裡碰撞、破碎又重組。

范少勳（中）在片中飾演社工。（冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》去年入選塔林黑夜影展「影評人精選競賽單元」，監製李志薔直言，兒少議題是全球性的問題，希望讓台灣處境被更多國際看見；李怡芳則說，這些被高速社會拋到暗角的孩子與社工，「值得被溫柔而真誠地凝視一次。」

《失樂園》將於5月29日在台上映。

