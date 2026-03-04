自由電子報
娛樂 最新消息

35歲女星清醒生產！「自己坐起來剪臍帶」 鬆口：想捐胎盤

睦媄（左起）、林雨葶、初孟軒合作《以身相許》。（大愛提供）睦媄（左起）、林雨葶、初孟軒合作《以身相許》。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕35歲林雨葶演出大愛新戲《以身相許》，戲裡飾演解剖學教授，是劇組公認的「科學派」代表。劇中她不僅不害怕大體老師，甚至跟角色原型何老師見面後，在何老師帶領下近距離觀摩，她看到職人專業的一面，熱情地跟她介紹神經與肌肉的樣子，讓她非常尊敬。

現實生活中已升格為人母的林雨葶，回想起四年前生產的經歷依舊超有畫面。她自曝當時採局部麻醉，全程清醒，甚至在老公嚇到不敢看時，自己坐起來「親手剪斷臍帶」，形容臍帶觸感「QQ的很脆」。或許是這份對生命的熱忱，她與角色原型見面後，竟大方承諾若未來有機會，願意捐贈自己的胎盤作為醫學教學器材，展現十足的熱血精神。

林雨葶在《以身相許》飾演教授。（大愛提供）林雨葶在《以身相許》飾演教授。（大愛提供）

談到動手術經歷，林雨葶4年前意外發現胸部長纖維腺瘤，「突然有一天摸到胸部有硬塊，一摸就知道不對勁，因為（硬塊）非常硬、不會滑動，我就知道應該長了什麼。」她既緊張又擔憂，也不敢和媽媽說，自己跑去看醫生檢查，發現沒事，才和家人提要開刀。她因局部麻醉，手術過程依然清醒，雖不會感覺到疼痛，但仍能感受胸部肌肉的拉扯感與壓迫感，她表示手術傷口約0.5公分，現維持半年照一次超音波檢查，平日同樣會透過觸摸自我檢查。

此外，睦媄在《以身相許》中飾演醫學院學生，帶領觀眾深入了解大體捐贈背後的職人付出與動人家屬故事。她自認從小對死亡與大體感到極度恐懼，甚至回憶起國小自然課解剖青蛙時，她是屬於「躲在教室角落哭」的人，但為了詮釋專業醫師，她努力撇除個人情緒，鑽研醫療背景，將恐懼轉化為行醫的使命感。

睦媄、初孟軒在《以身相許》飾演醫科生。（大愛提供）睦媄、初孟軒在《以身相許》飾演醫科生。（大愛提供）

為了模擬微創手術，睦媄與初孟軒還得在箱子裡練習用器械「摺紙鶴」與「夾綠豆」。她笑說，看著螢幕操作器械的空間感完全不同，簡直是魔鬼訓練。戲拍完後，睦媄覺得自己有很大的成長，日前她因不小心切到手指掛急診，過去會覺得疼痛的傷口，如今竟能和醫生一起研究「到底怎麼縫會最漂亮」，且以往忌諱的話題例如器官捐贈等，她也能勇敢和家人嚴肅面對，讓媽媽從避諱轉為尊重女兒的決定。

點圖放大header
點圖放大body

