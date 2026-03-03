巴黎時裝週前夕出包？薔薔落地急尋救火髮型師

薔薔臨時收到巴黎時裝週邀請函，卻苦無髮型師打理造型。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「薔薔」林嘉凌突襲巴黎時裝週！臨時收到邀請函的她，幾乎是「說飛就飛」，火速啟程直奔巴黎。沒想到人都落地了，造型團隊卻來不及跟上，當地更是一位髮型師都還沒敲定，讓她急到直接上網公開求救。

薔薔在限時動態與Threads同步發文，語氣相當急切：「有在巴黎的髮型師可以幫我造型救火嗎？」（翻攝自IG）

薔薔在限時動態與Threads同步發文，語氣相當急切：「有在巴黎的髮型師可以幫我造型救火嗎？」還強調可以私訊討論費用，誠意滿滿。這波突發狀況，讓不少粉絲直呼「時裝週真的分秒必爭！」

薔薔發文曝光後，已收到許多網友協助。（翻攝自IG）

巴黎時裝週向來被視為全球四大時裝週之一，行程緊湊到幾乎沒有喘息空間。從服裝搭配、妝髮設計到品牌活動，每一個細節都攸關藝人曝光度與時尚評價。薔薔這回單槍匹馬飛巴黎，卻臨時缺造型師，也讓網友替她捏把冷汗。

所幸貼文曝光後，不少在地造型師主動留言自薦，薔薔也感性寫下：「萬分感激，大恩大德銘記於心，日後必定報答。」粉絲則狂刷留言替她加油，期待她順利在巴黎時裝週驚艷亮相。

薔薔人在巴黎卻找不到髮型師，緊急發文求救。（翻攝自Threads）

