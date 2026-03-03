跨片商嚴選！國寶級4女神「最濃密」共演～男優凍未條

跨片商「國寶級4大痴女」國寶級痴女白岩冬萌、Miru、夢實香苗、愛弓涼夢幻合體，推出史詩級華麗大作。（翻攝自AVNo.1-PLAYNO.1玩樂達人）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不只電影英雄流行「跨台」共演，AV界今年也迎來4大片商旗下TOP1國寶級痴女白岩冬萌、Miru、夢實香苗、愛弓涼夢幻合體的華麗大作！

電影史上最著名的「英雄」跨公司合作，包括漫威與索尼合作讓《蜘蛛人》回歸MCU，DC與漫威的《超人大戰蜘蛛人》，以及怪獸界的《金剛大戰哥吉拉》等，這類合作通常能達成雙贏局面，擴大粉絲的凝聚力與話題性。而對於實體媒體式微的日本AV產業來說，「跨公司共演」似乎也成為新興趨勢！

AV達人「一劍浣春秋」今在AVNo.1-PLAYNO.1玩樂達人分享最新重磅喜訊，片商Moodyz為慶祝成軍25週年，最近各種共演企劃噴發上架，而且不只是自家培養出來的高手合體，最近更出動自家女優「白岩冬萌」，搭配S1的專屬女優「Miru」、TAMEIKE的「夢実かなえ（夢實香苗）」以及Madonna的「愛弓りょう（愛弓涼）」，推出一支標榜連射、男潮、挟撃等令人血脈賁張字眼的一級大作，顏值、身材和劇情組合，都十分非常華麗，直呼「這肯定是男優的惡夢啊啊啊啊啊啊啊啊……」。

