蔡家蓁回來了！3年沒發片 變成女鐵人近況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕曾兩度入圍金曲台語歌后的蔡家蓁，近來跨界挑戰風靡全球的「健身界鐵人三項」HYROX體能耐力賽。首度參賽的她，負責高強度的「推雪橇」與「划船機」項目，憑藉驚人意志力完成全程挑戰。

蔡家蓁鬆口近況。（想不到音樂工作室提供）

回想比賽當天，蔡家蓁坦言因求好心切，起初跑步衝刺過快，導致進入正式項目時一度「雙腿發軟、上氣不接下氣」。她笑說，過程中累到腦中甚至浮現「人生走馬燈」，但不願拖累團隊的強大信念下，她迅速運用平時訓練的呼吸調節技巧穩住節奏，硬是撐過極限。

蔡家蓁直言：「完成的瞬間成就感滿滿，就是『爽』一個字！」這種與自我對話的過程讓她「運動上癮」，甚至萌生未來挑戰「個人賽」的念頭，想測試自己隻身一人能撐到什麼地步。

蔡家蓁展現驚人氣勢。（想不到音樂工作室提供）

擁有健身習慣的她，為了這次 HYROX 備賽仍大呼吃力。蔡家蓁透露，最大的壓力並非訓練本身，而是身邊的陪練隊友全是「教練等級」，體能與心智強大到讓她一度懷疑自己「誤入國家代表隊」。在天天被操到腿軟、喘到耳鳴的極限訓練下，反而激發出她深藏的潛能，讓她體悟到：「體能與意志力，才是人生最熱血的拔河。」

除了在賽場展現韌性，歌迷苦等三年的音樂進度也傳來好消息。蔡家蓁表示，這三年她選擇以「砍掉重練」的心態沉澱創作，拒絕為了交功課而盲目發片。透過與不同優秀創作者的碰撞，她形容每一次合作都像「被打開了一個新的腦袋」。

蔡家蓁正在籌備新專輯。（想不到音樂工作室提供）

蔡家蓁正式預告新歌將於2026年底前與大家見面。她感性表示，這張籌備三年的專輯將是她音樂生涯中最誠實、最「掏心掏肺」的作品。她也向一路守候的歌迷喊話：「等了三年，絕對不會讓大家白等！」

