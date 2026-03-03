自由電子報
娛樂 最新消息

中東局勢升高 舔中藝人楊培安直呼「被波及」平安回台

正在杜拜旅遊的歌手楊培安，稍早已平安返回台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）正在杜拜旅遊的歌手楊培安，稍早已平安返回台灣。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中東地區近日因美伊衝突情勢升高，引發國際注意。先前大喊要小粉紅殺光台獨分子的舔中藝人楊培安正在杜拜旅遊，稍早他已平安返回台灣，並透過社群平台報平安，同時曝光中國藝人迪麗熱巴現況。

歌手楊培安在社群平台發文報平安。（翻攝自臉書）歌手楊培安在社群平台發文報平安。（翻攝自臉書）

54歲的楊培安上月底前往杜拜旅遊，卻碰上美國與伊朗衝突升溫，雖然杜拜並非主要戰場，但戰火緊張，航班出現調整與延誤，造成許多旅客行程受到影響。楊培安稍早發文表示自己「剛從被波及的阿聯酋返台」，並向當地素未謀面的阿曼人士及旅行社表達謝意。

楊培安文中也批評美國與以色列處理區域衝突的方式，「也鬧夠了吧…中東不是你們的！愛轟就轟！愛炸就炸！愛殺就殺」，更諷刺美國總統川普「肖想諾貝爾和平獎」。

迪麗熱巴因搭乘阿聯酋航空被困在杜拜。（翻攝自IG）迪麗熱巴因搭乘阿聯酋航空被困在杜拜。（翻攝自IG）

原定出席巴黎時裝週的中國女星迪麗熱巴，因轉機行程受區域局勢影響，未能如期現身活動。由於許多粉絲對於迪麗熱巴工作室行程安排不滿，指團隊化妝師和造型師都直飛巴黎，準時抵達，迪麗熱巴卻訂了阿聯酋航空，轉機遇上全面停航。對此，楊培安表示已經請杜拜當地友人協助，希望她能順利先飛米蘭，再轉往巴黎完成工作。

