導演說話了！「1神劇」創5億播放量 成本1.4萬、2天拍出史詩級大片

〔娛樂頻道／綜合報導〕在AI技術掛帥的媒體世代，到底還有什麼是人工智慧靠大數據和演算法做不出來的？

近日中國社群一支由AI生成的23分鐘短劇《霍去病》，一上架便締造驚人話題，播放量飆破5億，低到不可思議的製作成本（僅3,000人民幣，折合台幣約1.38萬元），遠比傳統真人短劇單集製作費還要低廉，成為不少新興網劇圈和傳統電視人、電影人，最新關注焦點。

這部號稱AI短劇圈「史詩級大作」的導演楊涵涵AIGC，也在微博發文回應觀眾的厚愛，透這部短片是在 Seedance 2.0推出前製作完成，包含前後製約48小時完工。作品中所有的影片與圖片，均是透過360集團推出的漫劇流水線平台生成，待影像生成完成，再由導演本人進行最終版的剪輯處理，剪輯過程竟只靠一支手機就能完成。

不能不說，這位楊導也很懂「擠牙膏」的宣傳操作手法，他在發文的同時，不忘加碼透露同名主題曲的製作方式，供網友搜尋。

而對深諳演算法指令的人來說，《霍去病》劇集的人物臉孔和背景，仍看得出「避重就輕」的生成痕跡和細節瑕疵，雖然整體水準已相當成熟，技術或許能取代標準化流程，卻難以完全複製創作者的情感厚度與即興表現；另方面，因仰賴的是「奈米漫劇流水線」程式技術，此流水線雖可整合劇本拆解、智能分鏡與畫面生成流程，但套路和敘事結構仍難跳脫「公式」套路。

據媒體推估，楊涵涵透過AI生成特效鏡頭的成本，等同每秒僅需台幣10元。對比動作片巨星成龍，當年《天將雄師》製作成本逾18億台幣，堅持不退休、不找替身，親自上陣拍攝動作戲成龍，近年每部電影的票房屢創新低……，未來這些「動作明星」，不論老少，「AI明星」恐將成為最大勁敵！

