女呂布下凡 「釜山女神」李晧禎公開3條件徵男友

「釜山女神」李晧禎近日參與遊戲廣告拍攝。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「釜山女神」李晧禎近日參與遊戲廣告拍攝，首度化身霸氣十足的「女呂布」。為了完美詮釋這個角色，李晧禎在拍攝前特別控制飲食，她笑說：「有吃少一點飯」，希望穿上服裝之後能散發出英姿颯爽的模樣。

李晧禎被問到節食是為角色犧牲嗎？她坦率回答：「其實只是因為衣服太小了」，拍攝現場笑聲不斷。在其中一場需要拉滿氣勢的戲份中，攝影要求李晧禎展現眼神，結果她卻不小心脫口說出韓文「什麼」，讓其他演員當場笑到NG。

請繼續往下閱讀...

李晧禎打扮成呂布模樣英姿颯爽。（三國群英傳M提供）

李晧禎也透露自己心目中的夢想男神類型，她覺得女人變強後，不會更難遇到對的人，戀愛雷達反而會變得更精準。李晧禎更提到女性變得更獨立，就不會為了生存依附別人，重視的是追求精神上的共鳴，也是能一同並肩作戰的伴侶。

李晧禎列出的理想型需要具備3大條件。（三國群英傳M提供）

李晧禎列出的理想型需要具備3大條件：強大的心臟、絕對的包容、契合的笑點。她以呂布為例解釋「呂布在外是戰神，但在愛人面前一定有柔軟的一面，他要能接住我的情緒。」至於私底下的自己，她霸氣說：「私底下的我，其實更有戰神風範。我不習慣依賴別人，更喜歡掌握主動權。我更享受手握方向盤的感覺，親自開車去接家人朋友，那種能保護身邊人的實感讓我更有安全感。」

她認為現在「專心當女王」的李晧禎最有魅力，很享受現在投入工作的狀態，更認為如此有自信的活法，對的戀愛自然會在最精彩的時候出現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法