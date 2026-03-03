前主播吳中純離世6天...女兒鬆口內心擔憂 外婆暖喊：醫生沒有惡意

吳中純（右起）癌逝，留給丈夫梅聖旻、愛女梅嬿翎無限思念。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前主播吳中純離世6天，女兒梅嬿翎鬆口心中擔憂！吳中純2月25日病逝，告別式將於3月21日舉行並在陽明山花葬，與她感情至深的愛女梅嬿翎連日發聲，坦言現在最擔心的是父親梅聖旻與外婆，外婆也溫柔安慰「醫生沒有惡意。」

前主播吳中純辭世後，家屬已規劃3月21日舉行告別式，並選擇於陽明山花葬，女兒梅嬿翎3日凌晨在社群曬出私訊截圖，坦言「除了想念媽媽跟難過以外，我有更多的擔心跟對自己的期許」，目前最放心不下的是爸爸與外婆。她直言自己還有工作、朋友與未來家庭，但爸爸與外婆較為孤單，因此期許未來努力賺錢，好好養家人，「因為現在全家只能靠我了，以前是媽媽，只有我能代替媽媽，承擔一切。」

談到責任與未來，梅嬿翎透露想創立新的社群帳號，專門記錄想對媽媽說的話，包含一家人的照片與回憶，若未來赴國外念書，也會透過平台分享心情，同時也曝光與外婆的對話，外婆暖心安慰，「醫生他沒有惡意，只是輕鬆的帶過，要妳不要難過而已」、「妳要好好吃飯喔，要堅強讓媽媽放心」、「媽媽一定會保佑妳的。」梅嬿翎也回應「我愛你，婆婆。最愛媽媽的妳，也是我跟媽媽最愛的你，我會好好陪妳。」祖孫互相打氣的對話，也讓不少網友動容。

