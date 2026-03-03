半年蒸發23億台幣 麻吉大哥黃立成不死心再加碼800萬

「麻吉大哥」黃立成轉戰加密貨幣投資，短短半年心情就像搭了雲霄飛車。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成轉戰加密貨幣投資，短短半年心情就像搭了雲霄飛車忽上忽下，先前傳出他買下豪宅「陶朱隱園」，他還出面回應說：Uncle村幾枝懶X，買三小旋轉大樓。採取高槓桿操作的黃立成，因市場劇烈波動，加上中東戰火推升全球金融風險，帳戶清算後僅剩約1.3萬美元（約新台幣42.6萬元），短短半年內虧損7400萬美元（約新台幣23.5億元）。不過他展現「不死心精神」，再砸800萬挑戰。

黃立成採用25倍高槓桿做多以太幣（ETH），2月24日他投入約新台幣769萬元，但因保證金不足遭強制清算，帳戶幾乎歸零。不死心的黃立成再次存入25萬枚USDC（近新台幣800萬元），繼續操作以太幣。

日前黃立成才發文透露自己剪頭髮。（翻攝自Threads）

日前黃立成也在社群平台發文，幽默說「嘎gi咔逃mo，幸ㄟ吉欸賽掐雜某甲崩跨電影（意即：自己動手剪頭髮，省下來的錢可以帶女生吃飯、看電影）」。

過去半年，黃立成從曾獲利4480萬美元（約14.2億元台幣），總虧損高達7400萬美元（約23.5億元台幣），投資加密貨幣的高風險與中東局勢的不確定性，讓黃立成的操作備受關注，也成為社群熱議話題。

