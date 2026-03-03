朴春公開指Dara涉毒...3小時後急刪文 雙方公司回應了

朴春突然曬出手寫信控告Dara涉毒，驚呆眾人。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女團2NE1成員朴春今（3日）無預警公開親筆長文，重提2010年震驚韓娛圈的藥物爭議，還指出隊友Dara曾涉毒，貼文一出，韓網瞬間炸鍋。

朴春在文中試圖為當年「Adderall 事件」翻案。她曾因從美國郵寄含安非他命成分的處方藥入境韓國而遭調查，最終因醫療用途未遭起訴。如今她卻改口稱，整起風波「另有內情」，甚至暗示當年是為了掩蓋他人問題。

Dara的親近人士否認Dara涉毒傳聞，並透露Dara反而擔心朴春的健康狀況。（翻攝自IG）

爆料火速傳開，韓媒第一時間向Dara所屬公司求證，對方回應，與Dara的合約已到期，「難以就此事確認」。隨後韓媒《Xports News》訪問Dara親近人士，明確否認涉毒傳聞「完全不是事實」，並透露Dara反而擔心朴春的健康狀況。

而朴春所屬公司則表示，該貼文與她目前情緒狀況不穩有關，呼籲外界體諒，也間接否認爆料內容。戲劇化的是，從朴春發文到刪除，僅短短約3小時，讓外界既震驚也憂心。

