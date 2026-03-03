極道硬漢形象崩？寺島進兒子爆抽電子菸 老爸急道歉

因演出導演北野武極道電影走紅的日本資深男星寺島進。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因演出導演北野武極道電影走紅的日本資深男星寺島進，在演藝圈十分受到歡迎，最經典的就是他在黑幫電影當中扮演外表凶狠、內心有義氣的男子漢。2009年11月寺島進與小他18歲的圈外女友結婚，之後陸續誕生女兒、兒子。日媒《女性自身》報導，寺島進小學5年級的兒子和同學抽電子菸，引起熱烈討論。

寺島進就讀國小5年級的兒子抽電子菸，讓導師遭撤換、停職。（翻攝自X）

寺島進就讀小學的兒子被抓包在學校滑雪教室活動期間，把電子菸帶進住宿房間，還和多名同學輪流使用。事後其中一位學生把這件事告訴家長才曝光，學校方面也為此緊急召開家長會，導師也被撤換，甚至停職。寺島進對媒體坦承此事，並向校方與其他受影響家長道歉。

寺島進四處道歉，並表示已經嚴格訓斥兒子。（翻攝自X）

兒子闖禍讓寺島進四處道歉，他也透過所屬經紀公司回應：已經跟老師還有造成困擾的家長們真誠道歉。在家中也嚴厲訓斥兒子，並給予嚴格處分，身為人父的他對此事感到羞愧與難過，他會深刻反省，未來他會重視陪伴兒子成長。

